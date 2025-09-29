Возвращение Нюши: певица показала, как проводит время в Эмиратах с дочерью и сыном

Певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) приехала к своим детям в Дубай и поделилась редкими моментами с сыном и дочерью.
Нюша опубликовала в социальных сетях чёрно-белые снимки с пляжа в ОАЭ. Сын и дочка артистки попозировали на фоне дубайских небоскрёбов. В рамках фотосессии 6-летняя Серафима-Симба и 3-летний Саффрон играют на побережье рядом с мамой.
Кадры звезда сопроводила смайликами в виде вылупляющегося цыплёнка и жёлтого сердечка. К слову, в Дубае дети знаменитости проживают с её экс-супругом, бизнесменом Игорем Сивовым.
Ранее Нюша остро отреагировала на обвинения сестры в безразличии. Звезда напомнила, что она является матерью двоих детей. Сестре же она объяснила, что та не понимает, какого это зарабатывать деньги, чтобы содержать семью.
Уточнения
Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известная мононимно как Нюша, — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая, экоактивист.
