Егор Крид вне себя от радости: как Джейсон Деруло скопировал его хореографию на сцене

Шоу-бизнес

На концерте Джейсона Деруло в Санкт-Петербурге артист повторил скандальный номер Крида под трек "Мало".

Певец Егор Крид

Егор Крид опубликовал в социальных сетях видео, в котором с гордостью показал кадры с выступления Джейсона Деруло в северной столице.

Российскому артисту польстило то, что американский исполнитель в точности скопировал его смелый сценический номер, который недавно стал поводом для публичного скандала. Деруло не только повторил хореографию, но и использовал трек Крида "Мало".

Егор воспринял это как поддержку со стороны рэпера США, Особенно он гордится тем, что Деруло передал ему привет.

"Артисты русские часто вдохновляются зарубежными. Но уникальный случай заключается в том, когда это происходит наоборот", — высказался сияющий от счастья Крид.

Ранее произошло публичное противостояние Егора Крида и Екатерины Мизулиной. Главы Лиги безопасного интернета нашла в номере певца нарушение традиционных ценностей. Певец тоже нашёлся, что сказать в ответ Екатерине, вспомнив её публичный поцелуй с певцом Шаманом.