Сверкающий Максим Галкин*: к чему такая любовь к золотым украшениям — пользователи нашли ответ

0:54
Шоу-бизнес

В интернете активно обсуждают стиль Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ), обратив внимание на его любовь к ювелирным изделиям.

Максим Галкин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Максим Галкин

Видео, опубликованное артистом в его аккаунте, вызвало бурную реакцию из-за обилия золотых украшений на нём. В частности, пользователи заметили на правой руке Галкина* несколько браслетов Cartier, а также массивные золотые часы и другие браслеты. Дополнила образ массивная золотая цепь с кулоном.

В комментариях не обошлось без шуток. Пользователи соцсетей не упустили возможности поиронизировать над ситуацией, предполагая, что Галкин*, возможно, готовится к экстренному уходу, если вдруг Алла Пугачёва укажет ему на дверь, и старается заранее взять с собой всё самое ценное.

"В карманах еще надо посмотреть, там спрятал", — посмеялись комментаторы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
