Два сердца, одна поэзия: Маргарита Симоньян прочитала стихотворение, посвящённое Тиграну Кеосаяну

1:12
Шоу-бизнес

На прощании с Тиграном Кеосаяном его супруга Маргарита Симоньян обратилась к своему покойному супругу с трогательной речью. Она вспомнила начало их романа, отметив, что их объединила любовь к поэзии.

Маргарита Симоньян
Фото: council.gov.ru by Пресс-служба Совета Федерации РФ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маргарита Симоньян

"Мы с тобой влюбились в первый раз друг в друга, когда вот так, за столиком в ресторане, вдруг стали наизусть читать друг другу стихи. И сегодня я тебе хочу прочитать", — высказалась Маргарита Симоньян.

Это воспоминание стало одним из множества пронзительных моментов церемонии. После своей речи Маргарита действительно прочитала стихотворение, посвящённое Тиграну.

Церемония прощания прошла в Москве 28 сентября. Проводить Кеосаяна в последний путь пришли родные, друзья и коллеги. Симоньян, тяжело переживавшая утрату, с трудом передвигалась и прибыла к месту прощания, опираясь на помощь сопровождающих. Во время панихиды в храме она не могла сдержать слёз, а затем опустилась на колени у гроба. Присутствующие видели, насколько сильна и глубока её скорбь. Об этом сообщает РИА Новости.

