Жизнь советует замедлиться: возлюбленная Дурова поделилась шокирующей правдой о своей травме

Юлия Вавилова, известная как возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, поделилась с подписчиками неприятной новостью. 25-летняя девушка получила травму, неудачно упав с лестницы.

В своём блоге она опубликовала видео, на котором показала перебинтованную ногу, и рассказала, что у неё треснула кость. Несмотря на травму, Юлия сохраняла оптимизм, улыбаясь и смеясь на камеру.

"Мне кажется, жизнь советует мне замедлиться. Сейчас не могу ничего делать, кроме того, как отдыхать. Проявляйте заботу к себе, не забывайте отдыхать", — разоткровенничалась с подписчиками подруга миллиардера.

Однако отдохнуть девушке, похоже, не удалось. Вскоре она сообщила, что отправляется в дальний перелёт, не уточнив, куда именно направляется.

Ранее стало известно, что Павел Дуров сделал своей возлюбленной дорогой подарок на день рождения — коллекционную игрушку Plush Pepe в мессенджере стоимостью более 4 миллионов рублей.