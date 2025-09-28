Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять стран объединяют силы: решат ли они урановый вопрос США за 2,5 года
Забудьте про мятую одежду: как натуральные ткани сохраняют вид после перелёта
Споры водителей закончены решением суда: новое толкование сплошной линии удивит многих водителей
Яблоки засыпали сад, а ведра уже трещат: один ход превращает падалицу из мусора в золото для урожая
Вместо недели — 1 день: гениальный рецепт квашеной капусты с виноградом, который покорил всех
Два сердца, одна поэзия: Маргарита Симоньян прочитала стихотворение, посвящённое Тиграну Кеосаяну
То, что считалось ограничением, стало богатством: эти блюда выигрывают без привычных ароматов
Кардиотренировки меняют не только тело: неожиданный эффект, который видно на лице
Ваши деньги тают: как вернуть индексацию зарплаты, если её игнорируют

Жизнь советует замедлиться: возлюбленная Дурова поделилась шокирующей правдой о своей травме

1:06
Шоу-бизнес

Юлия Вавилова, известная как возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, поделилась с подписчиками неприятной новостью. 25-летняя девушка получила травму, неудачно упав с лестницы.

Медицинские принадлежности
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медицинские принадлежности

В своём блоге она опубликовала видео, на котором показала перебинтованную ногу, и рассказала, что у неё треснула кость. Несмотря на травму, Юлия сохраняла оптимизм, улыбаясь и смеясь на камеру.

"Мне кажется, жизнь советует мне замедлиться. Сейчас не могу ничего делать, кроме того, как отдыхать. Проявляйте заботу к себе, не забывайте отдыхать", — разоткровенничалась с подписчиками подруга миллиардера.

Однако отдохнуть девушке, похоже, не удалось. Вскоре она сообщила, что отправляется в дальний перелёт, не уточнив, куда именно направляется.

Ранее стало известно, что Павел Дуров сделал своей возлюбленной дорогой подарок на день рождения — коллекционную игрушку Plush Pepe в мессенджере стоимостью более 4 миллионов рублей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ил, кромка воды и ошибка в один шаг: в этих болотах победа всегда на стороне терпеливого хищника
Домашние животные
Ил, кромка воды и ошибка в один шаг: в этих болотах победа всегда на стороне терпеливого хищника
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Домашние животные
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Машины из Индии примеряют Москву: но встреча оказалась жёстче, чем рассчитывали производители
Машины из Индии примеряют Москву: но встреча оказалась жёстче, чем рассчитывали производители
Последние материалы
Плёс без фильтров: стоит ли ехать сюда ради вида
Как получить пышное цветение: пошаговое руководство для любимых садовых цветов
Амазонский кошмар: прозрачный кровопийца с размером с мизинец, которого боятся больше, чем пиранью
Цена разума: когда гены выигрывают, а нейроны платят
Цветная капуста станет хитом: как добиться хрустящей корочки и нежной середины — 5 шагов
Батарея смартфона — не бездонный желудок: эти правила зарядки сделают питание здоровым
Скиппинг против жира и лени: как простая верёвка сжигает калории быстрее фитнес-зала
Влажная осень запускает гниль и слизней: сухое опудривание и дымный шаг меняют правила игры на грядках
Запретный плод Китая: Россия нашла способ экспортировать мусор на $250 млн
Китайские каникулы: почему 8-дневный отдых так популярен в стране
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.