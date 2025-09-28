Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь

В столице прошла траурная церемония, посвящённая памяти режиссёра Тиграна Кеосаяна. На прощании присутствовали близкие и множество известных личностей. Однако, несмотря на присутствие родных, не смогла быть на церемонии мать режиссёра Лаура Геворкян.

Первый заместитель главы администрации президента Алексей Громов обратился к Лауре Геворкян с призывом найти силы жить дальше ради своих детей и внуков. Он выразил поддержку вдове артиста Маргарите Симоньян и матери режиссёра в этот скорбный час.

86-летняя Лаура Ашотовна не смогла присутствовать на прощании из-за плохого самочувствия.

"Лаура Ашотовна, есть вещи, которые нельзя пережить, невозможно. Лаура Ашотовна, через "не могу" надо обязательно жить, потому что у вас ещё есть дети, есть Маргарита, есть внуки и внучки. Поэтому обязательно поправляйтесь. Будем помнить обязательно Тиграна и жить так, чтобы он за нас радовался", — цитирует Алексея Громова РИА Новости.

Для Лауры Геворкян это уже третья тяжёлая утрата мужчины в семье. В 1994 году скончался её муж Эдмонд Кеосаян, а в 2022 году ушёл из жизни их младший сын Давид. В декабре прошлого года, когда Тигран Кеосаян впал в кому, его мать тяжело переживала эту новость.