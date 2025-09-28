Песня, стихи и свадебный марш: Вика Цыганова стала частью невероятной истории в госпитале

В эфире программы "Дайте сказать" певица Вика Цыганова поделилась трогательной историей, связанной с одним из её выступлений в госпитале имени Бурденко. Артистка рассказала, как во время концерта её особенно поразил молодой военнослужащий Владимир Барышников, который находился в инвалидной коляске. Его искренняя реакция на музыку и слова песни глубоко запала в душу певице.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вика Цыганова

Владимир, как выяснилось, сам является талантливым поэтом. Он передал Вике свои стихи, попросив не показывать их матери и не публиковать фотографии, так как его жизненный путь был непростым и он не хотел тревожить близких.

Дальнейшее развитие событий оказалось поистине удивительным. Вскоре Владимир познакомился с Юлией, юристом по профессии, которая активно занималась волонтёрской деятельностью в госпитале. Между молодыми людьми возникли тёплые чувства, которые привели к их свадьбе. В числе приглашённых гостей на торжестве была и сама Вика Цыганова, чьё выступление стало отправной точкой для этой прекрасной истории любви.