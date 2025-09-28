Лес, коробка, ленточка: почему Бородину не понравилось создание Шаманом и Мизулиной партии Мы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Политический тандем певца Шамана и Екатерины Мизулиной, объявивших о создании партии "Мы", вызвал саркастическую реакцию главы ФПБК Виталия Бородина. Общественник высмеял попытку артиста войти в чуждую для него сферу, особенно раскритиковав форму презентации проекта.

SHAMAN
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
SHAMAN

Бородин язвительно описал, как певец подарил своей избраннице партию в огромной коробке "в лесу, с ленточкой", а затем пара представила свою политическую силу за чаем с пряниками в Коломне.

"Оказалось, что это не шутка, а вполне себе серьёзный подарок на день рождения", — с удивлением отметил политик в своём Telegram-канале.

Особое недоумение у него вызвало название "Мы". Бородин задал риторический вопрос, кого оно объединяет: тех, кто "поёт с самоваром", или тех, кто по-настоящему сражается за страну. Судя по тону поста, для главы ФПБК ответ очевиден.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
