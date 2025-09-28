Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рис вместо мяса: как отсутствие белка животного происхождения помогает сбросить вес
Секрет короткой болезни — питание работает лучше таблеток: еда против вирусов прямо в тарелке
Участок мозга, из-за которого зависимость сильнее любой воли
Легенда дорог сбросил крышу и надел кузов: кроссовер превратили в настоящий пикап
Итальянское настроение на тарелке
Даже царапина от зубов собаки может запустить необратимый процесс: эту ошибку совершают 99% людей
Пыль не прилипнет: гениальный способ нанесения бытовой химии, который изменит вашу уборку
Больше, чем Красная площадь: как Москва удивляет туристов и что стоит увидеть каждому
Копытца покорили: россияне потратили на туфли-таби рекордную сумму

Сургутский авторитет и Киндер-сюрпризы: как концертный директор спасла Наташу Королёву на гастролях

1:26
Шоу-бизнес

Многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество певицы Наташи Королёвой и её концертного директора Марины Наринской начались с весьма необычного и даже опасного инцидента. Как рассказала сама Марина в эфире программы "Однажды" на НТВ, всё произошло в Сургуте много лет назад, когда певица ещё не имела личной охраны.

Киндер-сюрприз
Фото: flickr.com by United States Customs and Border Protection, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Киндер-сюрприз

Во время одного из концертов к Наринской подошёл местный криминальный авторитет, известный в городе своей суровостью. Он категорично заявил, что Королёва и её балет после выступления должны отправиться с ним в сауну. В той ситуации, когда певица была без защиты, именно Наринская взяла на себя ответственность за её безопасность.

Проявив недюжинную смекалку и дипломатичность, концертный директор сумела убедить авторитета в невозможности такого предложения. Более того, она предложила поехать с ним вместо певицы. Этот ход оказался настолько удачным, что в итоге мужчина не только отказался от своих первоначальных планов, но и выразил своё уважение к Наринской, принеся ей в подарок ящик "Киндер-сюрпризов", которые тогда только появились и были в моде. Сама Наташа Королёва с улыбкой вспоминает этот эпизод, отмечая, что, несмотря на порой "грубоватый" характер своего директора, Марина всегда готова пойти на всё ради своего артиста.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Домашние животные
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Домашние животные
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Домашние животные
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Последние материалы
Участок мозга, из-за которого зависимость сильнее любой воли
Легенда дорог сбросил крышу и надел кузов: кроссовер превратили в настоящий пикап
Итальянское настроение на тарелке
Даже царапина от зубов собаки может запустить необратимый процесс: эту ошибку совершают 99% людей
Пыль не прилипнет: гениальный способ нанесения бытовой химии, который изменит вашу уборку
Больше, чем Красная площадь: как Москва удивляет туристов и что стоит увидеть каждому
Копытца покорили: россияне потратили на туфли-таби рекордную сумму
Джинсы осени 2025: какой фасон покоряет сердца модниц — раскроем главный секрет
Сургутский авторитет и Киндер-сюрпризы: как концертный директор спасла Наташу Королёву на гастролях
Белоснежная капризуля с характером: пересадка гардении превращается в экзамен на терпение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.