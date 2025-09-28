Сургутский авторитет и Киндер-сюрпризы: как концертный директор спасла Наташу Королёву на гастролях

Многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество певицы Наташи Королёвой и её концертного директора Марины Наринской начались с весьма необычного и даже опасного инцидента. Как рассказала сама Марина в эфире программы "Однажды" на НТВ, всё произошло в Сургуте много лет назад, когда певица ещё не имела личной охраны.

Фото: flickr.com by United States Customs and Border Protection, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Киндер-сюрприз

Во время одного из концертов к Наринской подошёл местный криминальный авторитет, известный в городе своей суровостью. Он категорично заявил, что Королёва и её балет после выступления должны отправиться с ним в сауну. В той ситуации, когда певица была без защиты, именно Наринская взяла на себя ответственность за её безопасность.

Проявив недюжинную смекалку и дипломатичность, концертный директор сумела убедить авторитета в невозможности такого предложения. Более того, она предложила поехать с ним вместо певицы. Этот ход оказался настолько удачным, что в итоге мужчина не только отказался от своих первоначальных планов, но и выразил своё уважение к Наринской, принеся ей в подарок ящик "Киндер-сюрпризов", которые тогда только появились и были в моде. Сама Наташа Королёва с улыбкой вспоминает этот эпизод, отмечая, что, несмотря на порой "грубоватый" характер своего директора, Марина всегда готова пойти на всё ради своего артиста.