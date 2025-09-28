Собчак бросила вызов Стрелец после их спора: что последует за смелым предложением

После словесной перепалки с Надеждой Стрелец её коллега Ксения Собчак предложила ей встретиться для откровенного разговора в формате интервью. Однако, как отметила сама Собчак, она не ожидает, что её коллега примет это приглашение.
"Надежда, наверное, побоится прийти. А жаль — я ценю и уважаю чужую смелость, это был бы интересный разговор о том, в чём же заключается работа интервьюера, должен ли он угождать гостю и что такое журналистика вообще", — написала Собчак в своём Telegram-канале.
Телеведущая также подчеркнула, что многие из тех, кто становился героями её интервью, впоследствии становились её близкими друзьями.
"Вопрос всегда в том, как сам проявляет себя тот или иной герой. Это и есть самое главное: интересные, честные вопросы и то, как они проявляют героя", — заявила Собчак.
Напомним, что конфликт между Собчак и Стрелец разгорелся из-за того, чьи интервью считаются более захватывающими. Стрелец утверждала, что её подход заключается в обеспечении безопасности и комфорта гостей, в то время как после интервью с Собчак у них якобы возникают трудности. В качестве примера она привела случай с блогером Еленой Блиновской, которая была осуждена за неуплату налогов. Собчак в свою очередь назвала интервью Стрелец скучными и сравнила их с поминками.
