Боль не унять: безутешная Симоньян не смогла сдержать чувств на похоронах Кеосаяна

1:22
Шоу-бизнес

В Москве сегодня попрощались с известным режиссёром Тиграном Кеосаяном, ушедшим из жизни после продолжительной болезни. В Армянской церкви собрались близкие, друзья и коллеги, чтобы проводить его в последний путь. Среди присутствующих были замечены Филипп Киркоров, Лариса Долина, Фёдор Добронравов и другие известные личности.

Маргарита Симоньян
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маргарита Симоньян

Как сообщает "СтарХит", самым душераздирающим моментом церемонии стало состояние Маргариты Симоньян. Потеря любимого супруга стала для неё огромным ударом. Она с трудом передвигалась, опираясь на помощь сопровождающих, и не могла сдержать слёз. Во время отпевания её безутешные рыдания разносились по церкви. Присутствующие пытались поддержать её, но ничто не могло унять её боль. После завершения панихиды священник обратился к ней с утешительной молитвой, но горе вдовы было слишком велико.

Напомним, о кончине Тиграна Кеосаяна сообщила его супруга Маргарита Симоньян. Режиссёр находился в коме с конца прошлого года. Несмотря на тяжёлое состояние мужа, журналистка до последнего надеялась на чудо и верила в силу молитвы.

Родные и близкие режиссёра воздержались от комментариев для прессы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
