Всегда такой была: почему день рождения Ани Лорак вызвал гнев у её коллег

Певица Ани Лорак отметила свой 47-й день рождения в узком кругу, что вызвало недовольство среди некоторых других звёзд шоу-бизнеса, которые выразили недовольство, указывая на её склонность к скрытности и недостаток гостеприимства.

Фото: flickr.com by Daniel Kruczynski, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ани Лорак

Одна из коллег певицы поделилась с Telegram-каналом "Свита короля", что артистка всегда была такой, а их надежда на то, что она изменится, оказалась напрасной. По словам источника, Ани Лорак предпочитает посещать праздники других, но сама не спешит приглашать людей на свои мероприятия.

Кроме того, стало известно, что певица выбрала для празднования свадьбы заграничное место, чтобы избежать больших затрат на организацию торжества в Москве.

Стоит отметить, что Ани Лорак отпраздновала свой день рождения во Франции в компании мужа Исаака Виджраку. Пара провела вечер в ресторане с прекрасным видом на Эйфелеву башню, а затем насладилась прогулкой по романтичному Парижу. Особенным моментом вечера стало выступление мужа, который исполнил для неё песню на французском языке.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
