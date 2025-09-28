Эмир Кустурица поддержал Маргариту Симоньян: слова сербского режиссёра трогают до глубины души

Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица обратился со словами поддержки к Маргарите Симоньян в связи с утратой её супруга. В своём публичном обращении, которым журналистка поделилась в личном блоге, Кустурица выразил глубокие соболезнования и отметил особую связь с ушедшим Тиграном Кеосаяном.

Фото: mc.rs by Medija centar Beograd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Эмир Кустурица

Режиссёр назвал покойного "человеком Божьим", подчеркнув его духовные качества и влияние на свою жизнь.

"Дорогой друг. Я с тобой в это тяжёлое время. Тигран был человеком, который тронул мою душу, и я всё ещё слышу его голос и вижу его улыбку. Он — добро, пронизывающее Вселенную. Он был, есть и будет человеком Божьим", — высказался режиссёр.

Маргарита Симоньян сопроводила это обращение памятной фотографией, на которой она сидит за столом в компании своего мужа и Кустурицы.