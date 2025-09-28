Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Мазаев наказан за парковку: вот почему ему пришлось заплатить в два раза больше

Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев столкнулся с финансовыми последствиями своего нарушения правил дорожного движения. Как стало известно РИА Новости, музыкант был оштрафован на десять тысяч рублей за неуплату ранее выписанного штрафа за неправильную парковку.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Изначально сумма штрафа составляла пять тысяч рублей, однако, поскольку Сергей Мазаев не погасил её в установленный срок, суд удвоил наказание. По решению московского суда артист признан уклоняющимся от административной ответственности. Сам Сергей Мазаев на судебном заседании отсутствовал.

Стоит отметить, что Сергею Мазаеву, которому в прошлом декабре исполнилось 65 лет, принадлежит продюсерская компания ООО "Мазай коммуникейшенс". Музыкант уже более двух десятилетий женат, в браке у него родились сын и дочь.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
