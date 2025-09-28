Сергей Мазаев наказан за парковку: вот почему ему пришлось заплатить в два раза больше

Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев столкнулся с финансовыми последствиями своего нарушения правил дорожного движения. Как стало известно РИА Новости, музыкант был оштрафован на десять тысяч рублей за неуплату ранее выписанного штрафа за неправильную парковку.
Изначально сумма штрафа составляла пять тысяч рублей, однако, поскольку Сергей Мазаев не погасил её в установленный срок, суд удвоил наказание. По решению московского суда артист признан уклоняющимся от административной ответственности. Сам Сергей Мазаев на судебном заседании отсутствовал.
Стоит отметить, что Сергею Мазаеву, которому в прошлом декабре исполнилось 65 лет, принадлежит продюсерская компания ООО "Мазай коммуникейшенс". Музыкант уже более двух десятилетий женат, в браке у него родились сын и дочь.
