Сергей Мазаев наказан за парковку: вот почему ему пришлось заплатить в два раза больше

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев столкнулся с финансовыми последствиями своего нарушения правил дорожного движения. Как стало известно РИА Новости, музыкант был оштрафован на десять тысяч рублей за неуплату ранее выписанного штрафа за неправильную парковку.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сергей Мазаев

Изначально сумма штрафа составляла пять тысяч рублей, однако, поскольку Сергей Мазаев не погасил её в установленный срок, суд удвоил наказание. По решению московского суда артист признан уклоняющимся от административной ответственности. Сам Сергей Мазаев на судебном заседании отсутствовал.

Стоит отметить, что Сергею Мазаеву, которому в прошлом декабре исполнилось 65 лет, принадлежит продюсерская компания ООО "Мазай коммуникейшенс". Музыкант уже более двух десятилетий женат, в браке у него родились сын и дочь.