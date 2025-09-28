Наш акт против грусти: в последнем интервью Кеосаян раскрыл подробности своих отношений с Симоньян

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Незадолго до болезни Тигран Кеосаян стал гостем программы "Судьба человека", где в откровенном разговоре с Борисом Корчевниковым раскрыл подробности своей личной жизни. Режиссёр честно рассказал, почему разошёлся с Алёной Хмельницкой и в чём заключался секрет его крепкого союза с Маргаритой Симоньян.

Роза под дождём
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роза под дождём

С первой женой Алёной Хмельницкой он прожил больше двадцати лет. По словам Тиграна, со временем их взгляды на жизнь просто перестали совпадать, но обид не осталось: двое общих детей и прошедшие годы помогли им сохранить тёплые, почти родственные отношения.

Его роман с Маргаритой Симоньян был бурным, и вскоре они стали родителями троих детей. Кеосаян с нескрываемым восхищением говорил о жене, подчёркивая, что она для него не только близкий человек, но и невероятно привлекательная женщина.

"Благодаря Рите эта история перешла в историю родственную, но при этом она не потеряла для меня привлекательности как женщина. И вот в этом странном симбиозе, мне кажется, слава богу, мы живём до сих пор. Потом к этому прибавилось безусловное с моей стороны восхищение её уникальными умственными способностями", — делился Кеосаян.

Режиссёр признавался, что поначалу было непросто, и связывал это с тем, что и он, и Маргарита встретились уже взрослыми, сформировавшимися людьми, но, по его словам, он нашёл ключ к гармонии, когда честно сказал себе, что она умнее, быстрее и толковее его. Именно это осознание и помогло им сохранить любовь и уважение.

Они поженились только спустя десять лет после начала отношений. Тигран признавался, что это было его желание.

"Я больше хотел заключения брака, Рита меньше. А потом я предложил ей: давай поженимся. Она ответила: давай. Это был наш акт против грусти какой-то", — объяснил режиссёр.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
