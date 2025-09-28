Больно, но необходимо: вот что помогает Таисии Повалий выглядеть безупречно

Известная исполнительница Таисия Повалий, которой недавно исполнилось 60 лет, вновь оказалась в центре внимания благодаря своим откровениям о секретах красоты. Как сообщает издание mk.ru, певица не стесняется говорить о том, что активно пользуется услугами косметологов и планирует продолжать свой путь к сохранению молодости.

Таисия Повалий

На этот раз Повалий рассказала о необходимости обновить процедуру ботулинотерапии.

"Я уколы собираюсь идти делать, у меня ботокс разошёлся. Конечно, больно, а что делать?" — рассказала она.

Певица также отметила, что её муж с пониманием относится к "уколам красоты" и даже оказывает ей поддержку, сопровождая на процедуры.

Стоит отметить, что Таисия Повалий имеет богатый опыт в использовании косметологических новинок. Не так давно она вспоминала, как в самом начале развития частной косметологии, будучи одной из первых звёзд, решившихся на эксперименты, столкнулась с непредсказуемыми последствиями.

"Когда появились первые частные клиники, они сами не знали, что колют женщинам. А мы же, звёзды, в первых рядах шли", — рассказывала она.