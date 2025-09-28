Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет стройности раскрыт: диетолог назвала главный принцип здорового похудения
Российский отдых меняется: путешествия ради эмоций, а не пятизвёздочных номеров
Картофель стал гладким и без червяков: секрет в траве, которую раньше считали сорняком
Наш акт против грусти: в последнем интервью Кеосаян раскрыл подробности своих отношений с Симоньян
Эти собаки покоряют сердца, но какой ценой? Главные проблемы французских бульдогов
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Гнут свою линию: Словакия и Венгрия держат курс на российскую нефть
Секретный приём, о котором мало кто знает: с ним блины всегда выходят мягкими и нежными
Бытовая химия отдыхает: три простых продукта запускают бурлящую реакцию для идеальной чистоты

Больно, но необходимо: вот что помогает Таисии Повалий выглядеть безупречно

1:16
Шоу-бизнес

Известная исполнительница Таисия Повалий, которой недавно исполнилось 60 лет, вновь оказалась в центре внимания благодаря своим откровениям о секретах красоты. Как сообщает издание mk.ru, певица не стесняется говорить о том, что активно пользуется услугами косметологов и планирует продолжать свой путь к сохранению молодости.

Таисия Повалий
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Таисия Повалий

На этот раз Повалий рассказала о необходимости обновить процедуру ботулинотерапии.

"Я уколы собираюсь идти делать, у меня ботокс разошёлся. Конечно, больно, а что делать?" — рассказала она.

Певица также отметила, что её муж с пониманием относится к "уколам красоты" и даже оказывает ей поддержку, сопровождая на процедуры.

Стоит отметить, что Таисия Повалий имеет богатый опыт в использовании косметологических новинок. Не так давно она вспоминала, как в самом начале развития частной косметологии, будучи одной из первых звёзд, решившихся на эксперименты, столкнулась с непредсказуемыми последствиями.

"Когда появились первые частные клиники, они сами не знали, что колют женщинам. А мы же, звёзды, в первых рядах шли", — рассказывала она.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Домашние животные
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Последние материалы
Картофель стал гладким и без червяков: секрет в траве, которую раньше считали сорняком
Наш акт против грусти: в последнем интервью Кеосаян раскрыл подробности своих отношений с Симоньян
Эти собаки покоряют сердца, но какой ценой? Главные проблемы французских бульдогов
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Гнут свою линию: Словакия и Венгрия держат курс на российскую нефть
Секретный приём, о котором мало кто знает: с ним блины всегда выходят мягкими и нежными
Бытовая химия отдыхает: три простых продукта запускают бурлящую реакцию для идеальной чистоты
Фиалка сбрасывает маску аристократки: пересадка превращает капризницу в долгожительницу
Каждая клетка в засухе: простые ошибки ухода превращают кожу в пустыню Сахару
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.