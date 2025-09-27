Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сорняк-упрямец против садовода: ручная борьба с хвощом бесполезна, но есть хитрый выход
Лазарев в шоке: Басков признался, что шесть раз пытался вступить в брак
Стоп, так нельзя: 5 фатальных ошибок в тренировках, которые отбросят вас назад
Россия вырвала Индию из рук конкурентов: как Эфко переписала правила масляной гонки
Блюдо без промахов: картофельная запеканка в духовке всегда исчезает со стола первой
Войти в семью, а не в номер: туристы открыли новый способ увидеть Европу изнутри
Это на замену: как современная медицина стирает границы возможного
Спасатель детей и пожилых таит чёрный сценарий: шаг в сторону дозировки — и лекарь становится ядом
Минусовой провод запускает искры: почему машина может вспыхнуть за секунды

Судьба Отечества в его руках: Полина Гагарина встречается с влиятельным человеком — кто он?

1:02
Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили шокирован тем, с каким влиятельным человеком встречается певица Полина Гагарина.

Певица Полина Гагарина
Фото: ВК-аккаунт Полины Гагариной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Полина Гагарина

В Telegram-канале "Светский хроник" появился фрагмент шоу Ильи Соболева "Токсики". В нём Отару Кушанашвили показали фото Полины Гагариной. Снимок пробудил в журналистке бурные эмоции.

Отар вспомнил, что ему на шоу Азамата Мусагалиева строго настрого запретили шутить про Полину Гагарину, так как она якобы состоит в отношениях с очень серьёзным человеком.

Кушанашвили признался, что когда услышал имя этого человека, то просто потерял дар речи. Он понял, что лучше держать рот на замке, чтобы не обидеть своими остротами певицу.

"Такая фамилия прозвучала. При вашей скудной фантазии вы представить не можете. Это люди, решающие судьбу Отечества", — заявил Отар.

Ранее Полина Гагарина призналась, почему ей тяжело помогать дочке с домашними заданиями.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Домашние животные
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Популярное
Одна безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку

Японские учёные доказали: собаки способны быстро распознавать человеческий обман и надолго теряют доверие к тому, кто их разочаровал.

Одна безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Любовь вопреки: как неожиданное знакомство с Маргаритой Симоньян перевернуло жизнь Тиграна Кеосаяна
Кошка в доме — прямой путь к шизофрении: страшная правда, которую игнорировали годами
Кошка в доме — прямой путь к шизофрении: страшная правда, которую игнорировали годами
Последние материалы
Сорняк-упрямец против садовода: ручная борьба с хвощом бесполезна, но есть хитрый выход
Лазарев в шоке: Басков признался, что шесть раз пытался вступить в брак
Стоп, так нельзя: 5 фатальных ошибок в тренировках, которые отбросят вас назад
Россия вырвала Индию из рук конкурентов: как Эфко переписала правила масляной гонки
Блюдо без промахов: картофельная запеканка в духовке всегда исчезает со стола первой
Войти в семью, а не в номер: туристы открыли новый способ увидеть Европу изнутри
Спасатель детей и пожилых таит чёрный сценарий: шаг в сторону дозировки — и лекарь становится ядом
Это на замену: как современная медицина стирает границы возможного
Минусовой провод запускает искры: почему машина может вспыхнуть за секунды
Красивые руки под угрозой: эксперты раскрыли правду о ломкости ногтей и её настоящих причинах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.