Судьба Отечества в его руках: Полина Гагарина встречается с влиятельным человеком — кто он?

Журналист Отар Кушанашвили шокирован тем, с каким влиятельным человеком встречается певица Полина Гагарина.

Певица Полина Гагарина

В Telegram-канале "Светский хроник" появился фрагмент шоу Ильи Соболева "Токсики". В нём Отару Кушанашвили показали фото Полины Гагариной. Снимок пробудил в журналистке бурные эмоции.

Отар вспомнил, что ему на шоу Азамата Мусагалиева строго настрого запретили шутить про Полину Гагарину, так как она якобы состоит в отношениях с очень серьёзным человеком.

Кушанашвили признался, что когда услышал имя этого человека, то просто потерял дар речи. Он понял, что лучше держать рот на замке, чтобы не обидеть своими остротами певицу.

"Такая фамилия прозвучала. При вашей скудной фантазии вы представить не можете. Это люди, решающие судьбу Отечества", — заявил Отар.

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).

