Ксюша в гневе: Надежда Стрелец намекнула на проблемы после интервью с Собчак

Шоу-бизнес

Ксения Собчак эмоционально отреагировала на слова Надежды Стрелец, которая заявила, что у её героев после интервью не возникают проблемы.

Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак не прошла мимо высказываний Надежды Стрелец, которая гордится тем, что у её гостей всё складывается гладко после публичных высказываний.

Журналистка восприняла это как камень в свой огород. Ксения обвинила Стрелец в том, что она строит свою карьеру на противопоставлении, подогревая слухи о "страшных проблемах после интервью Собчак".

Она напомнила о том, что с Еленой Блиновской она беседовала за 8 месяцев до задержания королевы марафонов, а с Надеждой Стрелец инфоцыганка говорила за месяц до посадки.

Собчак предположила, что проблема кроется не в ней.

"А в том, что эти "беспроблемные" интервью проходят для героев тише, чем поминки, потому что в них нет ничего интересного ни для героев, ни для зрителей?" — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Рэпер Моргенштерн* был склонен винить Ксению Собчак в своих бедах. Он считает, что именно после беседы с журналисткой ему пришлось бежать из страны.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.