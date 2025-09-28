Скандал в мире моды: Инстасамка обвиняет стилиста Овечкина в мошенничестве на 3 миллиона рублей

Блогер Мария Погребняк высказалась о конфликте Инстасамки и стилиста Николая Овечкина.

Фото: ВК-аккаунт Инстасамки by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Инстасамка

Мария Погребняк не прошла мимо скандала, разгоревшегося между блогером Инстасамкой и экспертом в сфере моды Николаем Овечкиным.

"Вот этот поворот", — высказалась Мария в соцсетях.

Она призналась, что ей импонирует стилист Овечкин, так как выглядит человечным и "свойским".

"А на деле картинка — это одно, а внутри — совсем другое. И это сплошное разочарование", — выразила своё сожаление Мария.

Погребняк пожалела стилистов, которые стали жертвами в этой ситуации, так как вложились в работу и не получили вознаграждения. Мария надеется, что Николая сможет оправдаться и компенсировать ущерб пострадавшим сторонам.

Сейчас горячо обсуждают конфликт между исполнительницей Инстасамкой и бывшим стилистом Ани Асти и Zivert Николаем Овечкиным. Артистка заявляет, что он выманил у неё обманным путём три миллиона рублей.

Звезда готова судиться с Овечкиным, обвиняя его в мошенничестве.