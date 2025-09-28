Скандал в мире моды: Инстасамка обвиняет стилиста Овечкина в мошенничестве на 3 миллиона рублей

Блогер Мария Погребняк высказалась о конфликте Инстасамки и стилиста Николая Овечкина.
Мария Погребняк не прошла мимо скандала, разгоревшегося между блогером Инстасамкой и экспертом в сфере моды Николаем Овечкиным.
"Вот этот поворот", — высказалась Мария в соцсетях.
Она призналась, что ей импонирует стилист Овечкин, так как выглядит человечным и "свойским".
"А на деле картинка — это одно, а внутри — совсем другое. И это сплошное разочарование", — выразила своё сожаление Мария.
Погребняк пожалела стилистов, которые стали жертвами в этой ситуации, так как вложились в работу и не получили вознаграждения. Мария надеется, что Николая сможет оправдаться и компенсировать ущерб пострадавшим сторонам.
Сейчас горячо обсуждают конфликт между исполнительницей Инстасамкой и бывшим стилистом Ани Асти и Zivert Николаем Овечкиным. Артистка заявляет, что он выманил у неё обманным путём три миллиона рублей.
Звезда готова судиться с Овечкиным, обвиняя его в мошенничестве.
Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.