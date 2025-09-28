Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Не знаете, как копить? Вот чёткий план действий
Проверенный японец снова в России: надёжный мотор и полный привод по старым правилам
Ихтиозавр с челюстью-мечом: дельфины мезозоя не перестают удивлять учёных
Забыт на борту самолёта — 11 часов кошмара: эта ошибка может стоить вам всего
Даже опытные дачники теряют шалфей и лаванду зимой — причина банальнее, чем кажется
Нутелла плавится от счастья: этот трюк с тестом превратит ваше печенье в гастрономический шедевр
Забудьте про неприятный запах: полотенца станут свежими благодаря этому методу
Роза до шипов: Сябитова показала свой забытый образ из прошлого и удивила поклонников

Константин Богомолов о своём 50-летии: как Ксения Собчак организовала для режиссёра абсолютное счастье

Шоу-бизнес

Режиссёр Константин Богомолов опубликовал в социальных сетях фотографии с празднования своего 50-летия.

Константин Богомолов и Ксения Собчак
Фото: instagram by личный аккаунт Константина Богомолова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Константин Богомолов и Ксения Собчак

Торжество состоялось спустя несколько месяцев после самого юбилея, который пришёлся на июль. Организацией мероприятия полностью занималась супруга режиссёра Ксения Собчак.

Богомолов выразил благодарность жене в эмоциональном посте.

"Бывают дни и вечера, которые остаются на всей жизни в памяти как время абсолютного счастья. Спасибо моей жене за фантастический праздник", — написал режиссёр.

Он особо отметил, что праздник был "придуман от и до" Собчак и представлял собой "блестящий капустник".

Также Богомолов поблагодарил друзей и коллег, пришедших на "домашний вечер". На опубликованных фотографиях присутствуют сам режиссёр, Ксения Собчак и сын телеведущей Платон.

Напомним, что брак Богомолова и Собчак был заключён в 2019 году.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Садоводство, цветоводство
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Наука и техника
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Популярное
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку

Японские учёные доказали: собаки способны быстро распознавать человеческий обман и надолго теряют доверие к тому, кто их разочаровал.

Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Любовь вопреки: как неожиданное знакомство с Маргаритой Симоньян перевернуло жизнь Тиграна Кеосаяна
Кошка в доме — прямой путь к шизофрении: страшная правда, которую игнорировали годами
Кошка в доме — прямой путь к шизофрении: страшная правда, которую игнорировали годами
Последние материалы
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Не знаете, как копить? Вот чёткий план действий
Проверенный японец снова в России: надёжный мотор и полный привод по старым правилам
Ихтиозавр с челюстью-мечом: дельфины мезозоя не перестают удивлять учёных
Константин Богомолов о своём 50-летии: как Ксения Собчак организовала для режиссёра абсолютное счастье
Забыт на борту самолёта — 11 часов кошмара: эта ошибка может стоить вам всего
Даже опытные дачники теряют шалфей и лаванду зимой — причина банальнее, чем кажется
Нутелла плавится от счастья: этот трюк с тестом превратит ваше печенье в гастрономический шедевр
Забудьте про неприятный запах: полотенца станут свежими благодаря этому методу
Роза до шипов: Сябитова показала свой забытый образ из прошлого и удивила поклонников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.