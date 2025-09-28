Константин Богомолов о своём 50-летии: как Ксения Собчак организовала для режиссёра абсолютное счастье

Режиссёр Константин Богомолов опубликовал в социальных сетях фотографии с празднования своего 50-летия.
Торжество состоялось спустя несколько месяцев после самого юбилея, который пришёлся на июль. Организацией мероприятия полностью занималась супруга режиссёра Ксения Собчак.
Богомолов выразил благодарность жене в эмоциональном посте.
"Бывают дни и вечера, которые остаются на всей жизни в памяти как время абсолютного счастья. Спасибо моей жене за фантастический праздник", — написал режиссёр.
Он особо отметил, что праздник был "придуман от и до" Собчак и представлял собой "блестящий капустник".
Также Богомолов поблагодарил друзей и коллег, пришедших на "домашний вечер". На опубликованных фотографиях присутствуют сам режиссёр, Ксения Собчак и сын телеведущей Платон.
Напомним, что брак Богомолова и Собчак был заключён в 2019 году.
Японские учёные доказали: собаки способны быстро распознавать человеческий обман и надолго теряют доверие к тому, кто их разочаровал.