Малахов о своём присутствии в Крокусе: заявление телеведущего о теракте

Андрей Малахов опроверг слухи о своём присутствии на концерте группы "Пикник" в момент теракта.

Фото: commons.wikimedia.org by SnegBrat120, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Андрей Малахов

Через свой Telegram-канал телеведущий заявил, что не является поклонником коллектива и не посещал мероприятие. Данное заявление стало ответом на публикацию в СМИ, где Малахова и шоумена Сергея Светлакова назвали зрителями рокового концерта.

В отличие от Малахова, Сергей Светлаков подтвердил факт своего нахождения в "Крокус Сити Холле". По словам шоумена, он помогал спасаться от террористов другим зрителям, также он смог помочь опаздывающему на мероприятие актёра Сергею Бурунову. Светлаков подробно описал, как укрывался с людьми в одном из коридоров здания.

Расследование теракта, унесшего жизни 149 человек, продолжается. На текущий момент допрошено уже более 800 свидетелей трагедии.

Власти воздерживаются от комментариев относительно списков фигурантов уголовного дела, сосредоточившись на установлении всех обстоятельств произошедшего.