Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не таблетки и не рыба: найдено вкусное средство, которое защищает мозг от возрастных провалов
Эти ошибки убивают результат кардиотренировок: проверьте, не делаете ли их вы
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Не знаете, как копить? Вот чёткий план действий
Проверенный японец снова в России: надёжный мотор и полный привод по старым правилам
Ихтиозавр с челюстью-мечом: дельфины мезозоя не перестают удивлять учёных
Константин Богомолов о своём 50-летии: как Ксения Собчак организовала для режиссёра абсолютное счастье
Забыт на борту самолёта — 11 часов кошмара: эта ошибка может стоить вам всего
Даже опытные дачники теряют шалфей и лаванду зимой — причина банальнее, чем кажется

Малахов о своём присутствии в Крокусе: заявление телеведущего о теракте

Шоу-бизнес

Андрей Малахов опроверг слухи о своём присутствии на концерте группы "Пикник" в момент теракта.

Андрей Малахов
Фото: commons.wikimedia.org by SnegBrat120, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Андрей Малахов

Через свой Telegram-канал телеведущий заявил, что не является поклонником коллектива и не посещал мероприятие. Данное заявление стало ответом на публикацию в СМИ, где Малахова и шоумена Сергея Светлакова назвали зрителями рокового концерта.

В отличие от Малахова, Сергей Светлаков подтвердил факт своего нахождения в "Крокус Сити Холле". По словам шоумена, он помогал спасаться от террористов другим зрителям, также он смог помочь опаздывающему на мероприятие актёра Сергею Бурунову. Светлаков подробно описал, как укрывался с людьми в одном из коридоров здания.

Расследование теракта, унесшего жизни 149 человек, продолжается. На текущий момент допрошено уже более 800 свидетелей трагедии.

Власти воздерживаются от комментариев относительно списков фигурантов уголовного дела, сосредоточившись на установлении всех обстоятельств произошедшего.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Энергетика
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Популярное
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку

Японские учёные доказали: собаки способны быстро распознавать человеческий обман и надолго теряют доверие к тому, кто их разочаровал.

Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Любовь вопреки: как неожиданное знакомство с Маргаритой Симоньян перевернуло жизнь Тиграна Кеосаяна
Кошка в доме — прямой путь к шизофрении: страшная правда, которую игнорировали годами
Кошка в доме — прямой путь к шизофрении: страшная правда, которую игнорировали годами
Последние материалы
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Не знаете, как копить? Вот чёткий план действий
Проверенный японец снова в России: надёжный мотор и полный привод по старым правилам
Ихтиозавр с челюстью-мечом: дельфины мезозоя не перестают удивлять учёных
Константин Богомолов о своём 50-летии: как Ксения Собчак организовала для режиссёра абсолютное счастье
Забыт на борту самолёта — 11 часов кошмара: эта ошибка может стоить вам всего
Даже опытные дачники теряют шалфей и лаванду зимой — причина банальнее, чем кажется
Нутелла плавится от счастья: этот трюк с тестом превратит ваше печенье в гастрономический шедевр
Забудьте про неприятный запах: полотенца станут свежими благодаря этому методу
Роза до шипов: Сябитова показала свой забытый образ из прошлого и удивила поклонников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.