Джоан Роулинг против Эммы Уотсон: писательница поддержала сатирический ролик, высмеивающий актрису

1:29
Шоу-бизнес

Джоан Роулинг прокомментировала заявление Эммы Уотсон об их идеологических разногласиях, опубликовав в социальной сети X сатирический ролик.

Джоан Роулинг
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Ogren from Jefferson, Maryland, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джоан Роулинг

Пародия от комика Intel Lady высмеивает недавнее интервью актрисы, в котором она заявила о "любви" к Роулинг, но одновременно подтвердила солидарность с противниками писательницы. Роулинг сопроводила репост видео подписью: "Я здесь ради всех пародий".

Поводом стал подкаст Эммы Уотсон, где звезда "Гарри Поттера" вновь дистанцировалась от антитрансгендерной* риторики Роулинг. Уотсон подчеркнула, что ценит совместный опыт работы, но это не означает согласия с её взглядами. Актриса выразила надежду на возможность диалога.

Пародийное видео, одобренное Роулинг, акцентирует внимание на противоречии в словах Уотсон. Сатирик изображает, как актриса декларирует любовь к автору, но при этом поддерживает тех, кто желает ей зла.

Конфликт между Роулинг и актёрами франшизы длится с 2020 года, когда писательница впервые публично высказала свою позицию по транс-вопросу. Ранее Роулинг заявляла, что не простит Уотсон и Дэниела Рэдклиффа за поддержку трансгендерных людей.

* "Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
