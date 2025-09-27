Никита Пресняков пытается продать дачу Аллы Пугачёвой: озвучена новая цена со скидкой

Никита Пресняков, переехавший в США в 2022 году, снова пытается продать унаследованную от своей бабушки Аллы Пугачёвой дачу под Истрой. После развода он решил избавиться от дорогостоящей недвижимости, снизив цену.
Как сообщает Kp.ru, сейчас особняк площадью 760 квадратных метров и участок в 50 соток предлагаются за 125 миллионов рублей, что на 5 миллионов меньше первоначальной стоимости. Интересно, что ранее в объявлении фигурировал участок на 30 соток больше, но выяснилось, что эта территория с личным причалом была арендована, а не принадлежала певице.
Пресняков владеет этой дачей с 2014 года. Впервые он выставил её на продажу в 2023 году за 130 миллионов рублей, а также предлагал арендовать дом за 700 тысяч рублей в месяц, но желающих не нашлось.
В обновлённом объявлении подчёркивается уникальное расположение: всего 45 км от МКАД по Ленинградскому шоссе, собственная береговая линия длиной 80 метров и пирс. Четырёхэтажный кирпичный особняк, построенный в 1999 году, прошёл капитальный ремонт в 2020 году.
Причиной продажи, по всей видимости, стали финансовые трудности. После переезда в Америку заработки Никиты Преснякова сократились, а Алина Краснова, на которой он ещё на тот момент был женат, не работала. В результате семья распалась, и теперь Пресняков выступает в американских барах с каверами на известные российские песни.
