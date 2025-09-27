Никита Пресняков пытается продать дачу Аллы Пугачёвой: озвучена новая цена со скидкой

Никита Пресняков, переехавший в США в 2022 году, снова пытается продать унаследованную от своей бабушки Аллы Пугачёвой дачу под Истрой. После развода он решил избавиться от дорогостоящей недвижимости, снизив цену.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никита Пресняков

Как сообщает Kp.ru, сейчас особняк площадью 760 квадратных метров и участок в 50 соток предлагаются за 125 миллионов рублей, что на 5 миллионов меньше первоначальной стоимости. Интересно, что ранее в объявлении фигурировал участок на 30 соток больше, но выяснилось, что эта территория с личным причалом была арендована, а не принадлежала певице.

Пресняков владеет этой дачей с 2014 года. Впервые он выставил её на продажу в 2023 году за 130 миллионов рублей, а также предлагал арендовать дом за 700 тысяч рублей в месяц, но желающих не нашлось.

В обновлённом объявлении подчёркивается уникальное расположение: всего 45 км от МКАД по Ленинградскому шоссе, собственная береговая линия длиной 80 метров и пирс. Четырёхэтажный кирпичный особняк, построенный в 1999 году, прошёл капитальный ремонт в 2020 году.

Причиной продажи, по всей видимости, стали финансовые трудности. После переезда в Америку заработки Никиты Преснякова сократились, а Алина Краснова, на которой он ещё на тот момент был женат, не работала. В результате семья распалась, и теперь Пресняков выступает в американских барах с каверами на известные российские песни.