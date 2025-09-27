Лазарев в шоке: Басков признался, что шесть раз пытался вступить в брак

Певец Николай Басков впервые рассказал о несостоявшихся браках в эфире шоу "Ну-ка, все вместе!". Откровение прозвучало на телеканале "Россия-1" во время общения с участницей.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Николай Басков

Поводом стал рассказ конкурсантки о шести неудачных попытках попасть в проект. Басков неожиданно провёл параллель с личной жизнью.

"Ой, ты не расстраивайся, я шесть раз заявку в ЗАГС подавал", — признался артист.

Коллега Сергей Лазарев сразу же отреагировал на признание.

"А кто не приходил все время? Невесты или ты?" — поинтересовался он. "Конечно я не приходил", — пояснил Басков.

Народный артист редко комментирует детали личной жизни. Известно о его браке с дочерью продюсера Светланой Шпигель, от которого родился сын Бронислав. После развода певец предпочитает не афишировать отношения.