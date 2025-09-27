Лазарев в шоке: Басков признался, что шесть раз пытался вступить в брак

Певец Николай Басков впервые рассказал о несостоявшихся браках в эфире шоу "Ну-ка, все вместе!". Откровение прозвучало на телеканале "Россия-1" во время общения с участницей.
Поводом стал рассказ конкурсантки о шести неудачных попытках попасть в проект. Басков неожиданно провёл параллель с личной жизнью.
"Ой, ты не расстраивайся, я шесть раз заявку в ЗАГС подавал", — признался артист.
Коллега Сергей Лазарев сразу же отреагировал на признание.
"А кто не приходил все время? Невесты или ты?" — поинтересовался он.
"Конечно я не приходил", — пояснил Басков.
Народный артист редко комментирует детали личной жизни. Известно о его браке с дочерью продюсера Светланой Шпигель, от которого родился сын Бронислав. После развода певец предпочитает не афишировать отношения.
