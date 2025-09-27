Запретный выезд: как Верка Сердючка оказалась на сцене в Испании

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, провёл концерт в Испании. Выступление состоялось несмотря на действующий запрет на выезд с территории Украины для лиц призывного возраста.

верка сердючка
Фото: nagi.ee by Indrek Galetin is licensed under The copyright holder of this file, uploaded earlier to Nagi, allows anyone to use it for any purpose, provided that the copyright holder is properly attributed
верка сердючка

Видео с частного мероприятия распространились в социальных сетях. На кадрах артист выступает на украинском языке в сопровождении танцоров в футболках с политическими надписями.

Особое внимание вызвало присутствие на концерте Алексея Панина*. 

Весной 2025 года Данилко получил официальный запрет на выезд с Украины. Это вынудило его отменить европейские гастроли. Тогда артист назвал ситуацию "абсурдной", но подчинился требованию властей.

Ранее артист также становился участником скандала из-за исполнения песен на русском языке в Киеве. 

* Алексей Панин признан в России иностранным агентом по решению Минюста; внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
