Запретный выезд: как Верка Сердючка оказалась на сцене в Испании

Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, провёл концерт в Испании. Выступление состоялось несмотря на действующий запрет на выезд с территории Украины для лиц призывного возраста.

Видео с частного мероприятия распространились в социальных сетях. На кадрах артист выступает на украинском языке в сопровождении танцоров в футболках с политическими надписями.

Особое внимание вызвало присутствие на концерте Алексея Панина*.

Весной 2025 года Данилко получил официальный запрет на выезд с Украины. Это вынудило его отменить европейские гастроли. Тогда артист назвал ситуацию "абсурдной", но подчинился требованию властей.

Ранее артист также становился участником скандала из-за исполнения песен на русском языке в Киеве.

* Алексей Панин признан в России иностранным агентом по решению Минюста; внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга