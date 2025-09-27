Преодолевая себя: Зепюр Брутян бросила вызов своему самому большому страху

Известная актриса и певица Зепюр Брутян поделилась с аудиторией своим давним и сильным страхом перед водой. Она призналась, что ощущение беспомощности в море, когда под ногами нет твёрдой опоры, вызывает у неё настоящую панику, поскольку плавает она не очень уверенно.
Однако Зепюр полна решимости изменить эту ситуацию. Она поставила себе цель активно бороться с этим ограничением. Артистка считает, что крайне важно делать всё возможное, чтобы преодолеть страхи, и готова открыто говорить о своём личном опыте.
"Это нормально — бояться, ошибаться и меняться. Мой страх № 1 — вода и глубина. Я начинаю с него. А вы с чего начнёте" — обратилась Зепюр к своим подписчикам в личном блоге.
Фанаты высоко оценили искренность Зепюр и выразили ей свою поддержку. Многие назвали её поступок вдохновляющим примером для тех, кто также сталкивается с собственными страхами. Некоторые подписчики признались, что испытывают схожие опасения перед водой, а другие начали делиться своими собственными фобиями.
