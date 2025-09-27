Рабочий проект или новый роман? Гуф объяснил слухи об отношениях с Вероникой Нестеровой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) прокомментировал появившиеся в Сети слухи о новых отношениях. Поводом стала публикация совместных фотографий с Вероникой Нестеровой в социальных сетях.

Гуф
Фото: instagram by личный аккаунт Гуфа в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гуф

На странице Нестеровой пользователи заметили несколько интимных деталей. Среди них — фотографии с узнаваемой рукой музыканта, посвящения и совместные билеты на Пхукет. Это вызвало предположения о романе между артистами.

Сам Гуф дал официальное пояснение ситуации.

"Это артистка моего лейбла. Мы записываем совместный трек и снимаем клип. Я продюсирую этот проект", — заявил рэпер.

Личная жизнь музыканта продолжает привлекать внимание публики. За последние годы у Долматова было несколько значимых отношений, включая несостоявшееся предложение руки и сердца Разият Салаховой в 2024 году.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
