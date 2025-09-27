Редкие кадры: как Евгений Петросян проводит выходные с пятилетним сыном

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала приватные кадры семейного досуга. На фотографиях запечатлён артист с пятилетним сыном Ваганом во время просмотра мультфильмов.
Снимки сделаны в домашней обстановке в выходной день.
"Выходной день — время для просмотра мультфильмов", — прокомментировала Брухунова семейные фотографии.
Публикация демонстрирует непривычную для зрителей сторону артиста. Подписчики отметили расслабленную атмосферу и сходство ребёнка с отцом.
Ранее супруга юмориста уже делилась кадрами их семейного отдыха. Например, после празднования юбилея Петросяна в Тверской области.
