Последние аплодисменты режиссёру: где и когда состоится прощание с Тиграном Кеосаяном

Скорбная весть пришла вчера: не стало известного режиссёра и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Он ушёл из жизни в возрасте 59 лет, проведя последние девять месяцев в коме. О невосполнимой утрате сообщила его супруга Маргарита Симоньян.

Сегодня стало известно, когда и где близкие, друзья и все, кто ценил творчество и личность Тиграна Кеосаяна, смогут отдать ему дань уважения. Прощание состоится в воскресенье, 28 сентября.

Маргарита Симоньян обратилась к тем, кто хочет проститься с Тиграном, даже если не был с ним знаком лично, но испытывает к нему тёплые чувства. Церемония начнётся в 15:00 в Армянской Церкви, расположенной на Олимпийском проспекте.

"Я очень прошу с пониманием отнестись к мерам безопасности — такие сейчас правила", — написала Маргарита в своём Telegram-канале.

Также она выразила благодарность всем, кто молился, любил и продолжает любить Тиграна.