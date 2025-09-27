Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переобулась в воздухе? Дженнифер Лоуренс обвинили в двойных стандартах из-за Израиля
Скандал вокруг новорождённого ребёнка Тодоренко — почему россияне обвиняют пару в лицемерии
Коммуналка подорожает: россиянам озвучили новые тарифы на 2026-2028 годы
Подкормки за тысячи рублей уходят в никуда: три удобрения, которым противопоказана зима
Редкие кадры: как Евгений Петросян проводит выходные с пятилетним сыном
Хотите прожить дольше? Добавьте всего одну книгу в день
Коммунальная бомба замедленного действия: почему долги родителей могут догнать вас даже после переезда
Один орех, тысяча удовольствий: фисташковый тирамису, пахлава и даже горячий шоколад
Свобода на двух колёсах или билет к инспектору? Что нужно знать каждому мопедисту

Молчание Кейт: какой сигнал герцогиня послала принцу Гарри на его день рождения

1:14
Шоу-бизнес

Герцогиня Уэльская Кейт Миддлтон не опубликовала поздравление принцу Гарри по случаю его 41-го дня рождения. По данным RadarOnline, королевские наблюдатели расценили это как осознанный жест.

Кейт Миддлтон
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кейт Миддлтон

Эксперты видят в молчании герцогини демонстрацию поддержки её супругу, принцу Уильяму. Это происходит на фоне продолжающегося конфликта между братьями. День рождения Гарри отметил 15 сентября, вскоре после его краткой встречи с королём Карлом III.

Инсайдеры подчёркивают, что отсутствие поздравления было взвешенным решением. По их словам, этим Уильям и Кейт дали понять, что инициатива к примирению должна исходить от самого Гарри.

Биограф королевской семьи Дункан Ларкомб подтвердил значимость жеста. Он отметил, что молчание Кейт "говорит громче слов" и чётко обозначает позицию семьи.

В прошлом году официальные аккаунты королевской семьи публично поздравляли Гарри с 40-летием. Нынешнее отсутствие реакции источник назвал "тщательно продуманным сигналом", подчёркивающим текущую дистанцию в отношениях.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Новости спорта
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Наука и техника
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Сжёг — плати, выбросил — плати: почему даже листья этой осенью стали проблемой
Садоводство, цветоводство
Сжёг — плати, выбросил — плати: почему даже листья этой осенью стали проблемой
Популярное
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река

Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?

Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Последние материалы
Скандал вокруг новорождённого ребёнка Тодоренко — почему россияне обвиняют пару в лицемерии
Коммуналка подорожает: россиянам озвучили новые тарифы на 2026-2028 годы
Подкормки за тысячи рублей уходят в никуда: три удобрения, которым противопоказана зима
Редкие кадры: как Евгений Петросян проводит выходные с пятилетним сыном
Хотите прожить дольше? Добавьте всего одну книгу в день
Коммунальная бомба замедленного действия: почему долги родителей могут догнать вас даже после переезда
Один орех, тысяча удовольствий: фисташковый тирамису, пахлава и даже горячий шоколад
Свобода на двух колёсах или билет к инспектору? Что нужно знать каждому мопедисту
Ногти становятся холстом: мрамор, джинса и цветы выходят из под кисти мастеров
Артемий Лебедев о конфликте с таксистом: почему водитель отказался везти дизайнера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.