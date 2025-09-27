Молчание Кейт: какой сигнал герцогиня послала принцу Гарри на его день рождения

Герцогиня Уэльская Кейт Миддлтон не опубликовала поздравление принцу Гарри по случаю его 41-го дня рождения. По данным RadarOnline, королевские наблюдатели расценили это как осознанный жест.

Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3 Кейт Миддлтон

Эксперты видят в молчании герцогини демонстрацию поддержки её супругу, принцу Уильяму. Это происходит на фоне продолжающегося конфликта между братьями. День рождения Гарри отметил 15 сентября, вскоре после его краткой встречи с королём Карлом III.

Инсайдеры подчёркивают, что отсутствие поздравления было взвешенным решением. По их словам, этим Уильям и Кейт дали понять, что инициатива к примирению должна исходить от самого Гарри.

Биограф королевской семьи Дункан Ларкомб подтвердил значимость жеста. Он отметил, что молчание Кейт "говорит громче слов" и чётко обозначает позицию семьи.

В прошлом году официальные аккаунты королевской семьи публично поздравляли Гарри с 40-летием. Нынешнее отсутствие реакции источник назвал "тщательно продуманным сигналом", подчёркивающим текущую дистанцию в отношениях.