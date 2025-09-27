Мария Погребняк отправила сыновей жить к бабушке и дедушке: что произошло в семье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Многодетная мама Мария Погребняк временно "отпустила" старших сыновей из семейного гнёздышка. Артём, Павел и Алексей, рождённые в браке с футболистом Павлом Погребняком, сейчас живут у бабушки с дедушкой. Поклонники тут же забеспокоились, но Мария поспешила всех успокоить в личном блоге.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Причина оказалась вполне бытовой и понятной: в квартире идёт ремонт, а жить рядом со школой и многочисленными секциями гораздо удобнее. График у мальчиков чемпионский: старший Алексей пропадает на теннисном корте до десяти вечера, средний Павел разрывается между баскетболом и бассейном, а младший Артём гоняет мяч на футбольном поле.

Мария подчеркнула, что это временная мера, которая не мешает семье постоянно видеться. А пока дети наслаждаются бабушкиной заботой и её фирменной домашней лапшой. Как только ремонт закончится, все снова соберутся под одной крышей, включая и самого младшего сына Марии Владимира от её нынешнего мужа Игоря Головинского.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
