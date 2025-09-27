Скандал вокруг новорождённого ребёнка Тодоренко — почему россияне обвиняют пару в лицемерии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Радостная новость о рождении третьего сына в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова быстро сменилась волной общественного негодования. Хотя сама телеведущая предпочла не делиться деталями, журналисты выяснили, что малыш появился на свет в США.

Регина Тодоренко
Фото: commons.wikimedia.org by Somanyhorsesru журнал, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Регина Тодоренко

Как сообщает издание Super, для родов была выбрана элитная клиника в Майами — та же, где два года назад родился их сын Мирослав. Это означает, что теперь у двоих детей пары есть не только российское, но и американское гражданство.

Такой выбор вызвал шквал критики в Сети. Подписчики не стесняются в выражениях, называя Тодоренко и Топалова лицемерами. Главная претензия публики заключается в том, что пара строит карьеру и зарабатывает в России, но при этом предпочитает давать своим детям "запасной аэродром" в виде иностранного паспорта. По мнению многих, это непатриотичный шаг, который дискредитирует звёзд в глазах их же аудитории.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
