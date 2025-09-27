Тайное послание Бритни Спирс Джастину Биберу: что скрывается за откровенными фото

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Певица Бритни Спирс опубликовала необычный пост в социальной сети, посвящённый коллеге Джастину Биберу. Она разместила его фотографии вместе со своими откровенными снимками, сделанными под водой в бассейне.

Бритни Спирс
Фото: commons.wikimedia.org by rhysadams from Derby, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бритни Спирс

В сопроводительном тексте Спирс объяснила свой выбор.

"Показываю Бибера, потому что он вдохновил меня сделать тату. Это мой секрет, так что его никогда не увидеть", — написала она.

Далее артистка поделилась размышлениями о возрасте и восприятии времени.

Публикация появилась на фоне новых сложностей с созданием биографического фильма о жизни певицы. По данным RadarOnline, проект снова оказался под угрозой срыва. Производители столкнулись с активным вмешательством Спирс в творческий процесс.

Источники издания утверждают, что певица слишком часто меняет сценарий. Это вызвало недовольство команды, и Universal рассматривает возможность закрытия проекта. Ранее съёмки уже неоднократно откладывались по различным причинам.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
