Против кинокритика Долина* возбудили уголовное дело: его реакция и необычная просьба

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кинокритик Антон Долин* публично отреагировал на возбуждение против него уголовного дела.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Антон Долин

В своём Telegram-канале Долин подтвердил достоверность информации о возбуждении дела. Он отметил, что данное развитие событий не стало для него неожиданностью.

"Это не было неожиданным, но всё равно чрезвычайно противно", — написал кинокритик.

По его версии, основанием для преследования стало нежелание признавать себя "врагом". Долин указал, что речь идёт об отказе маркировать свои материалы статусом иноагента.

Он также попросил аудиторию воздержаться от ироничных поздравлений.

"Поздравлять с уголовным делом бестактно. Это жуткая дрянь, которая изрядно осложняет жизнь", — подчеркнул журналист.

Ранее официальное подтверждение о возбуждении дела поступило от московского главка Следственного комитета. Основанием стала статья об уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством для лиц с статусом иноагента.

* Антон Долин признан в России иностранным агентом по решению Минюста