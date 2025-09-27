Музыкальный фронт: Дмитрий Певцов бросил вызов артистам, покинувшим Россию

Депутат Государственной думы Дмитрий Певцов высказался о необходимости развития отечественной музыкальной индустрии.

Парламентарий подчеркнул приоритет созидательной работы.

"Надо делом заниматься, делать свою эстраду, свою музыку", — заявил Певцов.

Одновременно он обратился к артистам, покинувшим Россию. По его словам, некоторым деятелям культуры следует перестать "крякать" и "квакать". Певцов отметил, что эти люди продолжают "изливать желчь" в адрес страны.

"Собака лает, караван идёт", — добавил депутат в разговоре с РИА Новостями.

Поводом для комментариев стало недавнее интервью Аллы Пугачёвой журналистке Катерине Гордеевой*. Певцов уточнил, что не смотрел эту беседу из-за наличия "более интересных занятий". Он также констатировал, что в России певицу "перестали уважать и уже забыли".

* Катерина Гордеева признана в России иностранным агентом по решению Минюста