Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алый сигнал светофора: красный маникюр превращается в талисман уверенности, но работает он не для всех
Ставка на премиум-сегмент: камчатский краб будет покорять Индию
Против кинокритика Долина* возбудили уголовное дело: его реакция и необычная просьба
Мебельный штамп, от которого страдают спальни: привычный элемент, который ворует пространство и гармонию
Кето-диета: почему не стоит повторять модный тренд — мнение врачей
Требование об остановке превращается в ловушку: ошибка стоит прав и денег
Секатор превращается в оружие: одно движение не в то время — и дерево может погибнуть
Паспорт как мультипасс: кому открывается египетская виза на 5 лет и карта резидента на полгода
Когда дождь не спасает: глобальное потепление толкает мир к водному коллапсу

Музыкальный фронт: Дмитрий Певцов бросил вызов артистам, покинувшим Россию

1:02
Шоу-бизнес

Депутат Государственной думы Дмитрий Певцов высказался о необходимости развития отечественной музыкальной индустрии. 

Дмитрий Певцов
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Певцов

Парламентарий подчеркнул приоритет созидательной работы.

"Надо делом заниматься, делать свою эстраду, свою музыку", — заявил Певцов.

Одновременно он обратился к артистам, покинувшим Россию. По его словам, некоторым деятелям культуры следует перестать "крякать" и "квакать". Певцов отметил, что эти люди продолжают "изливать желчь" в адрес страны.

"Собака лает, караван идёт", — добавил депутат в разговоре с РИА Новостями.

Поводом для комментариев стало недавнее интервью Аллы Пугачёвой журналистке Катерине Гордеевой*. Певцов уточнил, что не смотрел эту беседу из-за наличия "более интересных занятий". Он также констатировал, что в России певицу "перестали уважать и уже забыли".

* Катерина Гордеева признана в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Садоводство, цветоводство
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Сжёг — плати, выбросил — плати: почему даже листья этой осенью стали проблемой
Садоводство, цветоводство
Сжёг — плати, выбросил — плати: почему даже листья этой осенью стали проблемой
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Новости спорта
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Популярное
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река

Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?

Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Последние материалы
Алый сигнал светофора: красный маникюр превращается в талисман уверенности, но работает он не для всех
Ставка на премиум-сегмент: камчатский краб будет покорять Индию
Против кинокритика Долина* возбудили уголовное дело: его реакция и необычная просьба
Мебельный штамп, от которого страдают спальни: привычный элемент, который ворует пространство и гармонию
Кето-диета: почему не стоит повторять модный тренд — мнение врачей
Требование об остановке превращается в ловушку: ошибка стоит прав и денег
Секатор превращается в оружие: одно движение не в то время — и дерево может погибнуть
Паспорт как мультипасс: кому открывается египетская виза на 5 лет и карта резидента на полгода
Когда дождь не спасает: глобальное потепление толкает мир к водному коллапсу
Почему ваши фрикадельки получаются сухими? Ответ в этом семейном рецепте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.