Умерла актриса Людмила Гаврилова: фильмография, причина смерти, прощание сына

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В возрасте 73 лет скончалась заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова. Новость о её смерти распространили сын актрисы Таир Газиев и коллеги в социальных сетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Guitair, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Людмила Гаврилова

Гаврилова была известна зрителям по ролям в популярных телепроектах. В её фильмографию входят сериалы "Глухарь", "Склифосовский", "Солдаты" и "Земский доктор", а также фильмы "Мимино" и "Тимур и его команда".

Сын актрисы оставил эмоциональное прощание в соцсети.

"С бесконечной болью сообщаю о кончине моей мамы… яркой, светлой, неугомонной, дерзкой, невероятно талантливой", — написал Таир Газиев.

По данным СМИ, причиной смерти стали проблемы со здоровьем. Гаврилова страдала от цирроза печени и болезни сердца, и недавно её экстренно госпитализировали в Москве.

Актёрская карьера Людмилы Гавриловой началась в 1973 году в Театре Сатиры. Всего она сыграла более чем в 120 кинокартинах и сериалах, а также много лет преподавала актёрское мастерство в Щукинском училище.