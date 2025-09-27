Умерла актриса Людмила Гаврилова: фильмография, причина смерти, прощание сына

В возрасте 73 лет скончалась заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова. Новость о её смерти распространили сын актрисы Таир Газиев и коллеги в социальных сетях.
Гаврилова была известна зрителям по ролям в популярных телепроектах. В её фильмографию входят сериалы "Глухарь", "Склифосовский", "Солдаты" и "Земский доктор", а также фильмы "Мимино" и "Тимур и его команда".
Сын актрисы оставил эмоциональное прощание в соцсети.
"С бесконечной болью сообщаю о кончине моей мамы… яркой, светлой, неугомонной, дерзкой, невероятно талантливой", — написал Таир Газиев.
По данным СМИ, причиной смерти стали проблемы со здоровьем. Гаврилова страдала от цирроза печени и болезни сердца, и недавно её экстренно госпитализировали в Москве.
Актёрская карьера Людмилы Гавриловой началась в 1973 году в Театре Сатиры. Всего она сыграла более чем в 120 кинокартинах и сериалах, а также много лет преподавала актёрское мастерство в Щукинском училище.
Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?