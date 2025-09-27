Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новички теряются: 6 снарядов в зале, которые выглядят странно, но реально работают
Никаких дрожжей и сложностей — идеальное печенье за 20 минут: творог, яблоки и чуть-чуть корицы
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Езда на малых оборотах ускоряет ремонт: как избежать дорогих ошибок
Не лев, а вурдалак древности: пропорции Сфинкса разоблачили мистификацию египтологов
Символ русской природы под угрозой: почему загадочная выхухоль балансирует на грани вымирания
Хлеб превращается в ловушку для аппетита: как мука сбивает сигналы мозга
Выстрелы, измены и любовь: чем закончился голливудский роман Мадонны и Шона Пенна
Сорняки готовят бунт: 10 врагов огорода внезапно превращаются в королей клумбы

Умерла актриса Людмила Гаврилова: фильмография, причина смерти, прощание сына

1:14
Шоу-бизнес

В возрасте 73 лет скончалась заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова. Новость о её смерти распространили сын актрисы Таир Газиев и коллеги в социальных сетях.

Людмила Гаврилова
Фото: commons.wikimedia.org by Guitair, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Людмила Гаврилова

Гаврилова была известна зрителям по ролям в популярных телепроектах. В её фильмографию входят сериалы "Глухарь", "Склифосовский", "Солдаты" и "Земский доктор", а также фильмы "Мимино" и "Тимур и его команда".

Сын актрисы оставил эмоциональное прощание в соцсети.

"С бесконечной болью сообщаю о кончине моей мамы… яркой, светлой, неугомонной, дерзкой, невероятно талантливой", — написал Таир Газиев.

По данным СМИ, причиной смерти стали проблемы со здоровьем. Гаврилова страдала от цирроза печени и болезни сердца, и недавно её экстренно госпитализировали в Москве.

Актёрская карьера Людмилы Гавриловой началась в 1973 году в Театре Сатиры. Всего она сыграла более чем в 120 кинокартинах и сериалах, а также много лет преподавала актёрское мастерство в Щукинском училище.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сжёг — плати, выбросил — плати: почему даже листья этой осенью стали проблемой
Садоводство, цветоводство
Сжёг — плати, выбросил — плати: почему даже листья этой осенью стали проблемой
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Еда и рецепты
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Популярное
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река

Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?

Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Последние материалы
Каждый бокал как путешествие: южнокорейский бизнес предлагает новый шаг в мире вина
Прогулка, без которой невозможно представить Светлогорск: где спрятан главный фотофон города
Диагноз Брюса Уиллиса разделил семью: кто контролирует миллионное состояние
Когда рок встречается с кино: эти семь российских музыкантов доказали свой актёрский талант
Тёмный и нежный одновременно: брауни соединяет противоположности — новый взгляд на классику
Петухи кричат не зря: за их голосом скрываются мифы о свете, войне и конце времён
Лопата отдыхает: осенняя хитрость, которая работает лучше перекопки — земля сама всё сделает
Успокой нервы — спаси лицо: шаги к сиянию и молодости кожи под давлением стрессов
От засухи к массовым миграциям: климат готовит новый кризис человечества — загадка нулевого дня
Простые ритуалы обманывают старость: как сохранить силы без лекарств
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.