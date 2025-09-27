Смерть Кеосаяна заставила Кушанашвили переосмыслить прошлое: неожиданное признание о дружбе и обидах

Известный журналист Отар Кушанашвили отреагировал на известие о кончине режиссёра Тиграна Кеосаяна, выразив глубокую скорбь. В своём Telegram-канале Кушанашвили отметил, что смерть Кеосаяна стала для него тяжёлым ударом, и подчеркнул, что больше не думает о былых конфликтах. Главное, по его словам, — это поддержка семьи режиссёра в этот непростой период.
"Ушёл он мучительно, и это меня очень печалит. Мои соболезнования семье… Светлая память. Наши разногласия не имеют сейчас никакого значения. Сейчас тяжело его семье", — заявил Отар в своём Telegram-канале.
Кушанашвили также поделился тёплыми воспоминаниями о временах, когда они с Кеосаяном были близкими товарищами. Несмотря на то что со временем их пути разошлись и, как признался сам журналист, их уже мало что связывало, память о годах дружбы оставила в его душе светлую грусть.
