Джигурда отрёкся от Волочковой: вот кто поставил точку в скандальной дружбе

Эпатажный актёр Никита Джигурда заявил о прекращении общения с балериной Анастасией Волочковой. Причиной окончательного разрыва он назвал позицию своей супруги, олимпийской чемпионки Марины Анисиной.

По его словам, Волочкова попыталась организовать совместную пресс-конференцию для урегулирования конфликта. Однако Анисина категорически отвергла этот план.

"У меня взбунтовалась олимпийская чемпионка. Она сказала: "Я по сценарию твоей богини Волочковой играть не буду!"", — передал слова супруги шоумен в комментарии для "7Дней".

Он добавил, что Анисина расценила действия балерины как оскорбление и поставила ультиматум.

Недавно балерина публично заявила о разрыве отношений с матерью и взрослой дочерью Ариадной. По её версии, родственники демонстрировали исключительно потребительское отношение к ней.

Волочкова также утверждает, что все близкие родственники заблокировали её в средствах связи. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
