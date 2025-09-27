Джигурда отрёкся от Волочковой: вот кто поставил точку в скандальной дружбе

Шоу-бизнес

Эпатажный актёр Никита Джигурда заявил о прекращении общения с балериной Анастасией Волочковой. Причиной окончательного разрыва он назвал позицию своей супруги, олимпийской чемпионки Марины Анисиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Чръный человек, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Никита Джигурда

По его словам, Волочкова попыталась организовать совместную пресс-конференцию для урегулирования конфликта. Однако Анисина категорически отвергла этот план.

"У меня взбунтовалась олимпийская чемпионка. Она сказала: "Я по сценарию твоей богини Волочковой играть не буду!"", — передал слова супруги шоумен в комментарии для "7Дней".

Он добавил, что Анисина расценила действия балерины как оскорбление и поставила ультиматум.

Недавно балерина публично заявила о разрыве отношений с матерью и взрослой дочерью Ариадной. По её версии, родственники демонстрировали исключительно потребительское отношение к ней.

Волочкова также утверждает, что все близкие родственники заблокировали её в средствах связи.