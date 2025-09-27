Эпатажный актёр Никита Джигурда заявил о прекращении общения с балериной Анастасией Волочковой. Причиной окончательного разрыва он назвал позицию своей супруги, олимпийской чемпионки Марины Анисиной.
По его словам, Волочкова попыталась организовать совместную пресс-конференцию для урегулирования конфликта. Однако Анисина категорически отвергла этот план.
"У меня взбунтовалась олимпийская чемпионка. Она сказала: "Я по сценарию твоей богини Волочковой играть не буду!"", — передал слова супруги шоумен в комментарии для "7Дней".
Он добавил, что Анисина расценила действия балерины как оскорбление и поставила ультиматум.
Недавно балерина публично заявила о разрыве отношений с матерью и взрослой дочерью Ариадной. По её версии, родственники демонстрировали исключительно потребительское отношение к ней.
Волочкова также утверждает, что все близкие родственники заблокировали её в средствах связи.
Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?