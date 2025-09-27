Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Точка невозврата: почему актриса Виролайнен решилась на развод со звездой сериала Король и Шут

1:16
Шоу-бизнес

Актриса Любовь Виролайнен официально объявила о расторжении брака с Константином Плотниковым 25 сентября. Инициатором развода выступила она сама, о чём сообщила в личном блоге.

Константин Плотников
Фото: instagram by личный аккаунт Константина Плотникова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Константин Плотников

Виролайнен объяснила, что решила публично высказаться из-за распространяющихся слухов. Она резко раскритиковала поведение бывшего супруга внутри семьи.

"Для всего мира ты — примерный муж и отец. А для нас — самовлюблённый нарцисс, изменщик и лгун", — заявила актриса.

По её словам, с приходом популярности после выхода сериала "Король и Шут" Плотников изменился. Виролайнен также отметила, что именно она настояла на его пробах для этой роли, хотя актёр приписывает это решение себе.

Особое внимание актриса уделила периоду съёмок. Она указала, что в это время самостоятельно решала серьёзные проблемы со здоровьем их общего ребёнка.

Все документы для развода Виролайнен оформляла без участия Плотникова, который не явился в суд.

"Мы расстались лютыми врагами. Его отношение ко мне как к женщине и как к матери его ребёнка неприемлемо", — подвела итог актриса.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
