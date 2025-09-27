До пяти лет тюрьмы: за что адвокат Дибровой хочет подать в суд на жену хирурга Хайдарова

Страсти накаляются вокруг романа Полины Дибровой, которая наконец-то развелась с Дмитрием Дибровым, и бизнесмена Романа Товстика, который всё ещё состоит в браке. Общественность бурно отреагировала на эту новость, а конфликт перерос в настоящую онлайн-войну между адвокатами сторон. В эпицентре скандала оказалась и Светлана Сильваши, супруга известного хирурга Тимура Хайдарова, которая публично поддержала законную жену бизнесмена Елену Товстик.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи на книгах

Сильваши выразила недоумение в своём блоге, сообщив о намерении адвокатов Дибровой подать на неё в суд. Причиной возможного судебного разбирательства стала демонстрация личной переписки с Полиной Дибровой в эфире телешоу "МАЛАХОВ" на канале "Россия". Адвокат Дибровой Ирина Кузнецова заявила, что действия Сильваши нарушают статью 137 УК РФ о неприкосновенности частной жизни, подчеркнув, что публикация личной переписки без согласия автора является серьёзным правонарушением.

"Подумайте, что будет, если все так начнут поступать? В каком обществе мы окажемся? Именно поэтому законодательство предусматривает серьёзное наказание за такие деяния — до 5 лет лишения свободы", — отметила Кузнецова в беседе со "СтарХитом".