Наследник британского престола принц Уильям в интервью шоу The Reluctant Traveler рассказал о влиянии болезни супруги на семью. Он признался, что 2024 год стал самым тяжёлым в его жизни.
Это первая столь откровенная оценка Уильямом периода после объявления Кейт Миддлтон об онкологическом заболевании и прохождении ею курса химиотерапии.
Принц отметил, что старается находить в сложной ситуации позитивные стороны. По его словам, жизненные испытания закаляют характер.
"Жизнь проверяет нас на прочность, и именно преодоление делает нас теми, кто мы есть", — добавил Уильям.
Особое внимание в этот период он уделяет поддержанию собственного здоровья. Будущий король указал на важность полноценного сна для ясности мышления.
Принцесса Уэльская объявила о своём диагнозе в марте 2024 года, охарактеризовав лечение как невероятно тяжёлое. Позднее стало известно о наступлении ремиссии.
Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?