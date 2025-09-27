Принц Уильям впервые нарушил молчание о болезни Кейт Миддлтон: чем решил поделиться будущий король

Наследник британского престола принц Уильям в интервью шоу The Reluctant Traveler рассказал о влиянии болезни супруги на семью. Он признался, что 2024 год стал самым тяжёлым в его жизни.

Фото: Wikipedia by Foreign and Commonwealth Office, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ принц Уильям

Это первая столь откровенная оценка Уильямом периода после объявления Кейт Миддлтон об онкологическом заболевании и прохождении ею курса химиотерапии.

Принц отметил, что старается находить в сложной ситуации позитивные стороны. По его словам, жизненные испытания закаляют характер.

"Жизнь проверяет нас на прочность, и именно преодоление делает нас теми, кто мы есть", — добавил Уильям.

Особое внимание в этот период он уделяет поддержанию собственного здоровья. Будущий король указал на важность полноценного сна для ясности мышления.

Принцесса Уэльская объявила о своём диагнозе в марте 2024 года, охарактеризовав лечение как невероятно тяжёлое. Позднее стало известно о наступлении ремиссии.