Диагноз Брюса Уиллиса разделил семью: кто контролирует миллионное состояние

Состояние голливудской легенды Брюса Уиллиса стало причиной внутрисемейного напряжения. По данным RadarOnline, речь идёт о управлении капиталом актёра, который оценивается в 250 миллионов долларов.
70-летний Уиллис с 2023 года живёт с диагнозом фронтотемпоральная деменция. Актёр находится под круглосуточным присмотром в отдельном доме. Финансовые вопросы и уход за звездой курирует его вторая жена, Эмма Хеминг.
На этом фоне возникла напряжённость со старшими дочерьми Уиллиса от брака с Деми Мур.
"Эмма оказалась под колоссальным давлением. Она отвечает за уход за Брюсом и распоряжается его деньгами", — пояснил инсайдер издания.
Ежемесячные расходы на содержание и лечение актёра исчисляются десятками тысяч долларов. Решения о распределении средств принимает Эмма Хеминг, что, по данным источника, и вызвало вопросы у других членов семьи.
При этом источник подчёркивает рациональный подход супруги.
"Эмма очень осторожна в деньгах. Она тратит только необходимое", — отмечается в материале.
Накопленное состояние является результатом многолетней карьеры Уиллиса, включающей роли в "Крепком орешке" и более чем сотне других картин.
Несмотря на разногласия, семья сохраняет единство в главном вопросе.
"Для Эммы на первом месте его благополучие. Брюс создал это состояние ради семьи", — заключил собеседник.
