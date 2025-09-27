Диагноз Брюса Уиллиса разделил семью: кто контролирует миллионное состояние

Шоу-бизнес

Состояние голливудской легенды Брюса Уиллиса стало причиной внутрисемейного напряжения. По данным RadarOnline, речь идёт о управлении капиталом актёра, который оценивается в 250 миллионов долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Брюс Уиллис

70-летний Уиллис с 2023 года живёт с диагнозом фронтотемпоральная деменция. Актёр находится под круглосуточным присмотром в отдельном доме. Финансовые вопросы и уход за звездой курирует его вторая жена, Эмма Хеминг.

На этом фоне возникла напряжённость со старшими дочерьми Уиллиса от брака с Деми Мур.

"Эмма оказалась под колоссальным давлением. Она отвечает за уход за Брюсом и распоряжается его деньгами", — пояснил инсайдер издания.

Ежемесячные расходы на содержание и лечение актёра исчисляются десятками тысяч долларов. Решения о распределении средств принимает Эмма Хеминг, что, по данным источника, и вызвало вопросы у других членов семьи.

При этом источник подчёркивает рациональный подход супруги.

"Эмма очень осторожна в деньгах. Она тратит только необходимое", — отмечается в материале.

Накопленное состояние является результатом многолетней карьеры Уиллиса, включающей роли в "Крепком орешке" и более чем сотне других картин.

Несмотря на разногласия, семья сохраняет единство в главном вопросе.

"Для Эммы на первом месте его благополучие. Брюс создал это состояние ради семьи", — заключил собеседник.