Выбор Киллиана Мёрфи удивил фанатов: вот какой альбом The Beatles он слушал до дыр

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Киллиан Мёрфи в беседе с изданием NME раскрыл название своего любимого музыкального альбома. Его выбором стала пластинка "Abbey Road" группы The Beatles.

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Ternovaja, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Киллиан Мерфи

Мёрфи подробно описал первое знакомство с этой работой в детские годы. По его словам, кассету с альбомом он брал напрокат в городской библиотеке.

"Я взял "Abbey Road" и слушал его снова и снова", — поделился воспоминаниями артист.

Особое впечатление на него произвела вторая часть альбома.

"Вторая половина с коллажем Маккартни — это невероятная виртуозность. Кажется, будто путешествуешь сквозь что-то", — отметил Киллиан Мёрфи.

Его коллега по проекту Литтл Симз в том же интервью назвала фаворитом микстейп Фрэнка Оушена "Nostalgia Ultra".

Новый фильм "Стив" с Мёрфи в главной роли выйдет в прокат 3 октября. Картина расскажет историю директора школы для трудных подростков в Англии 1990-х.