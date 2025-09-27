Выбор Киллиана Мёрфи удивил фанатов: вот какой альбом The Beatles он слушал до дыр

Актёр Киллиан Мёрфи в беседе с изданием NME раскрыл название своего любимого музыкального альбома. Его выбором стала пластинка "Abbey Road" группы The Beatles.
Мёрфи подробно описал первое знакомство с этой работой в детские годы. По его словам, кассету с альбомом он брал напрокат в городской библиотеке.
"Я взял "Abbey Road" и слушал его снова и снова", — поделился воспоминаниями артист.
Особое впечатление на него произвела вторая часть альбома.
"Вторая половина с коллажем Маккартни — это невероятная виртуозность. Кажется, будто путешествуешь сквозь что-то", — отметил Киллиан Мёрфи.
Его коллега по проекту Литтл Симз в том же интервью назвала фаворитом микстейп Фрэнка Оушена "Nostalgia Ultra".
Новый фильм "Стив" с Мёрфи в главной роли выйдет в прокат 3 октября. Картина расскажет историю директора школы для трудных подростков в Англии 1990-х.
