Связь с прошлым: зачем Майли Сайрус хранит вещи, напоминающие о бывшем муже

Американская певица Майли Сайрус сообщила в интервью Vogue о создании персонального архива памятных вещей. В коллекцию войдут предметы, отражающие разные этапы её жизни и карьеры.
Среди хранящихся реликвий значатся два особых платья. Артистка сохранила наряд, в котором познакомилась с актёром Лиамом Хемсвортом, а также одежду с их первого свидания.
По словам Сайрус, эти вещи напоминают ей о важных моментах прошлого. Певица подчеркнула, что ценит связанные с ними воспоминания.
"Мне хочется наслаждаться этими прекрасными моментами жизни", — пояснила звезда.
При этом она допускает, что данные экспонаты могут никогда не быть показаны широкой публике. Решение о доступе к интимным артефактам даётся Сайрус непросто.
"Поскольку эти интимные моменты также были публичными, мне сложно решить, чем я хочу поделиться", — отметила она.
Отношения певицы и Хемсворта, начавшиеся в 2009 году, завершились разводом в 2020 году. В настоящее время оба состоят в новых отношениях.
