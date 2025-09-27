Связь с прошлым: зачем Майли Сайрус хранит вещи, напоминающие о бывшем муже

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская певица Майли Сайрус сообщила в интервью Vogue о создании персонального архива памятных вещей. В коллекцию войдут предметы, отражающие разные этапы её жизни и карьеры.

Фото: commons.wikimedia.org by Mass Communication Specialist 3rd Class Casey J. Hopkins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Майли Сайрус

Среди хранящихся реликвий значатся два особых платья. Артистка сохранила наряд, в котором познакомилась с актёром Лиамом Хемсвортом, а также одежду с их первого свидания.

По словам Сайрус, эти вещи напоминают ей о важных моментах прошлого. Певица подчеркнула, что ценит связанные с ними воспоминания.

"Мне хочется наслаждаться этими прекрасными моментами жизни", — пояснила звезда.

При этом она допускает, что данные экспонаты могут никогда не быть показаны широкой публике. Решение о доступе к интимным артефактам даётся Сайрус непросто.

"Поскольку эти интимные моменты также были публичными, мне сложно решить, чем я хочу поделиться", — отметила она.

Отношения певицы и Хемсворта, начавшиеся в 2009 году, завершились разводом в 2020 году. В настоящее время оба состоят в новых отношениях.