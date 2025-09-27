Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путь к успеху был долгим: почему Пит Дэвидсон призвал зрителей оставить в покое Педро Паскаля
Минимум формы, максимум акцента: плоские конверты и мягкие мешки снова в тренде
Тень внутри организма: рак крови ведёт двойную жизнь — симптомы кажутся обычной усталостью
Кома оборвала жизнь режиссёра: вспоминаем лучшие фильмы Тиграна Кеосаяна, полные драмы и юмора
Вербена радует до морозов, но одна ошибка лишает всей красоты и превращает в пустой куст
Секунды утекают сквозь пальцы: Земля решила ускориться — привычные сутки тают на глазах
Политики жмут на тормоз: закат ДВС объявлен сверху, но водители не спешат прощаться
Забудьте о Бордо: в США есть регион, где 75 акров виноградников соседствуют с тысячами слонов
Универсальная заготовка к чаю: варенье, которое одинаково вкусно с блинами и мороженым

Связь с прошлым: зачем Майли Сайрус хранит вещи, напоминающие о бывшем муже

1:13
Шоу-бизнес

Американская певица Майли Сайрус сообщила в интервью Vogue о создании персонального архива памятных вещей. В коллекцию войдут предметы, отражающие разные этапы её жизни и карьеры.

Майли Сайрус
Фото: commons.wikimedia.org by Mass Communication Specialist 3rd Class Casey J. Hopkins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Майли Сайрус

Среди хранящихся реликвий значатся два особых платья. Артистка сохранила наряд, в котором познакомилась с актёром Лиамом Хемсвортом, а также одежду с их первого свидания.

По словам Сайрус, эти вещи напоминают ей о важных моментах прошлого. Певица подчеркнула, что ценит связанные с ними воспоминания.

"Мне хочется наслаждаться этими прекрасными моментами жизни", — пояснила звезда.

При этом она допускает, что данные экспонаты могут никогда не быть показаны широкой публике. Решение о доступе к интимным артефактам даётся Сайрус непросто.

"Поскольку эти интимные моменты также были публичными, мне сложно решить, чем я хочу поделиться", — отметила она.

Отношения певицы и Хемсворта, начавшиеся в 2009 году, завершились разводом в 2020 году. В настоящее время оба состоят в новых отношениях.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Скейтборд обогнал машины: бразилец установил два мировых рекорда на фасаде небоскрёба
Новости спорта
Скейтборд обогнал машины: бразилец установил два мировых рекорда на фасаде небоскрёба
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Еда и рецепты
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Энергетика
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Популярное
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями

Осенняя профилактика против фитофторы является важной задачей для всех садоводов. Узнайте как простые шаги помогут защитить ваши томаты и картошку от гибели.

Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Последние материалы
Минимум формы, максимум акцента: плоские конверты и мягкие мешки снова в тренде
Тень внутри организма: рак крови ведёт двойную жизнь — симптомы кажутся обычной усталостью
Кома оборвала жизнь режиссёра: вспоминаем лучшие фильмы Тиграна Кеосаяна, полные драмы и юмора
Вербена радует до морозов, но одна ошибка лишает всей красоты и превращает в пустой куст
Секунды утекают сквозь пальцы: Земля решила ускориться — привычные сутки тают на глазах
Политики жмут на тормоз: закат ДВС объявлен сверху, но водители не спешат прощаться
Забудьте о Бордо: в США есть регион, где 75 акров виноградников соседствуют с тысячами слонов
Универсальная заготовка к чаю: варенье, которое одинаково вкусно с блинами и мороженым
Снег и ветер обрушатся на сад, если пропустить главное: сентябрьская обрезка делает кусты крепче
Полотенце сохнет быстрее, чем зарплата: ироничный способ избавиться от запаха сырости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.