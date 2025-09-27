От кумиров до домохозяек: как дети бизнесменов пытались завоевать сцену и что из этого получилось

Многие подростки мечтают о славе на сцене, и иногда родители с большими возможностями стараются помочь своим детям осуществить эту мечту, вкладывая значительные средства в их продвижение. Однако, как показывает практика, такой подход не всегда приводит к успеху. The Voice вспоминает четыре таких случая.

Лена Зосимова

Ярким примером может служить Лена Зосимова. В 90-е годы её песни, такие как "Подружки" и "Линия любви", звучали повсюду. Её отец Борис Зосимов, владевший крупным музыкальным лейблом и телеканалом BIZ-TV (предшественником российского MTV), активно поддерживал карьеру дочери, вкладывая немалые средства в ротацию её композиций. К работе с Леной привлекались даже известные артисты того времени, например, Дмитрий Маликов и Богдан Титомир.

Несмотря на все усилия, народной любви Лена так и не добилась. Её очевидное "блатное" происхождение и, по мнению многих, невысокие вокальные данные вызывали скорее насмешки. Ходили слухи о грандиозных планах отца вплоть до переговоров с Майклом Джексоном о съёмках в клипе за миллион долларов, но финансовые трудности, связанные с кризисом 1998 года, помешали этим планам. После неудачной попытки зарекомендовать себя как телеведущая, Лена Зосимова исчезла из поля зрения публики в начале 2000-х, став домохозяйкой.

Кира Пластинина

Другой пример — Кира Пластинина. В середине 2000-х она заявила о себе в мире моды. В 14 лет дочь бизнесмена Сергея Пластинина открыла свой первый магазин одежды, предлагая молодёжные коллекции в спортивном и гламурном стиле. Для продвижения бренда были задействованы все доступные медийные ресурсы. Даже Пэрис Хилтон была приглашена в Москву для участия в рекламной кампании, получив, по слухам, два миллиона долларов за визит.

В период пика популярности бренд насчитывал 120 магазинов по всему миру. Однако к 2010-м годам интерес к марке угас, и к 2017 году компания обанкротилась, оставив долг в 500 миллионов рублей. Сама Кира к тому времени потеряла интерес к моде, вышла замуж за американского финансиста и переехала в США.

Влад Топалов

В начале 2000-х от группы Smash!! сходили с ума все школьницы. Главными звёздами дуэта были Сергей Лазарев и Влад Топалов. Продюсером и идейным вдохновителем группы был отец Влада Михаил Топалов, который, по сути, создал коллектив для раскрутки своего сына. Первоначально проект был успешным: клипы активно ротировались на телевидении, дуэт победил на конкурсе "Новая волна". Однако в 2004 году группа неожиданно распалась. Сергей Лазарев успешно начал сольную карьеру, в то время как Влад, несмотря на попытки продолжить выступать под маркой Smash!!, не смог вернуть прежнюю популярность.

Ирония судьбы заключалась в том, что больше славы досталось именно Лазареву. Влад Топалов признался, что его карьера пострадала из-за проблем с алкоголем и запрещёнными веществами. Хотя он сумел справиться с зависимостями, вернуться на прежний уровень востребованности ему пока не удалось. Сегодня Влад Топалов женат на телеведущей Регине Тодоренко, и у них трое сыновей.

Ариана

В 2002 году песня "Под испанским небом" в исполнении 15-летней Арианы стала настоящим хитом, возглавив чарты и звуча на всех вечеринках. Продюсером юной певицы выступил её отец Грегори Гринблат. Ариана, родившаяся и проведшая первые семь лет жизни в США, переехала с семьёй в Москву, где и начала заниматься музыкой.

Отец познакомил её с Матвеем Аничкиным, известным музыкантом и продюсером, который стал писать для неё русскоязычные песни, в то время как англоязычные тексты Ариана писала сама. Режиссер Юрий Грымов снял для неё модные клипы, она записала дуэт с Александром Маршалом и получила ряд престижных музыкальных премий. Однако после выпуска своего последнего альбома в 2005 году Ариана исчезла из поля зрения шоу-бизнеса.

В 2010 году она вышла замуж, вернулась в США и занялась ресторанным бизнесом. В 2015 году её ресторанный бизнес столкнулся с серьёзными трудностями, что стало ещё одним подтверждением того, что даже при наличии таланта и поддержки успех не гарантирован.