Судебная драма: Аршавин снова подал в суд на Юлию Барановскую — алименты под угрозой

Футболист Андрей Аршавин снова подал в суд на Юлию Барановскую из-за алиментов. Эпопея с выплатами на детей продолжается.
По информации "СтарХита", Андрей Аршавин в очередной раз отправил иск в судебные органы на Юлию Барановскую, чтобы сократить сумму выплачиваемых алиментов.
Заниматься делом звёзд будет Савёловский суд Москвы. С 9 октября начнутся слушания. У спортсмена и телеведущей трое общих детей, которые проживают с матерью.
Это уже не первый судебные тяжбы бывших супругов о финансах. Первые противостояния начались ещё в 2013 году. Они закончились мировым соглашением. В 2020 году суд по иску Аршавина уменьшил выплаты с половины до ⅜ от его заработков.
Сейчас Аршавин пытается снять с себя часть финансовой нагрузки.
"Это заставляет задуматься: почему после расставания дети для некоторых мужчин становятся разменной монетой в стремлении сэкономить?" — задалась вопросом Мария Погребняк в своём Telegram-канале.
Уточнения
Алиме́нты (от лат. alimentum — иждивение, содержание) — средства (деньги) для питания (содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя — несовершеннолетнему ребёнку, взрослого ребёнка — пожилому родителю, и т. д.
Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.