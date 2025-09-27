Судебная драма: Аршавин снова подал в суд на Юлию Барановскую — алименты под угрозой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Футболист Андрей Аршавин снова подал в суд на Юлию Барановскую из-за алиментов. Эпопея с выплатами на детей продолжается.

По информации "СтарХита", Андрей Аршавин в очередной раз отправил иск в судебные органы на Юлию Барановскую, чтобы сократить сумму выплачиваемых алиментов.

Заниматься делом звёзд будет Савёловский суд Москвы. С 9 октября начнутся слушания. У спортсмена и телеведущей трое общих детей, которые проживают с матерью.

Это уже не первый судебные тяжбы бывших супругов о финансах. Первые противостояния начались ещё в 2013 году. Они закончились мировым соглашением. В 2020 году суд по иску Аршавина уменьшил выплаты с половины до ⅜ от его заработков.

Сейчас Аршавин пытается снять с себя часть финансовой нагрузки.

"Это заставляет задуматься: почему после расставания дети для некоторых мужчин становятся разменной монетой в стремлении сэкономить?" — задалась вопросом Мария Погребняк в своём Telegram-канале.

Уточнения

Алиме́нты (от лат. alimentum — иждивение, содержание) — средства (деньги) для питания (содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя — несовершеннолетнему ребёнку, взрослого ребёнка — пожилому родителю, и т. д.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
