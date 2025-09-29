Секретный ингредиент: какая добавка в ванну спасает Леру Кудрявцеву от усталости

Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась своим способом бороться с хронической усталостью.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ванная комната

Лера Кудрявцева, которая часто жалуется на головную боль, магнитные бури и плохое самочувствие, опубликовала в своём Telegram-канале фото пакета с морской солью.

"Соль. Меня спасают от усталости ванны с солью. Уже много лет", — написала звезда ТВ под снимком.

54-летняя Лера Кудрявцева, которая прекрасно выглядит, не стесняется шутить о своём возрасте. С ней часто случаются разные казусы.

Весной 2024 года она получила тяжелейший перелом ноги. Кудрявцева перенесла серьёзную операцию по восстановлению конечности и вернулась в строй.

Уточнения

Морская соль — соль, добываемая естественным путём (испарением воды под воздействием Солнца) или выпариванием из морской воды. Каменная соль (галит) добывается из древних морских отложений.

