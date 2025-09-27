Экстравагантный Николас Кейдж: как сексуальная жизнь свиней повлияла на его рацион

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Среди знаменитостей немало тех, кто удивляет своими гастрономическими предпочтениями, однако Николас Кейдж выделился даже на этом фоне, отказавшись всего лишь от одного продукта — свинины. Но причина этого решения поистине уникальна и не имеет аналогов.

Николас Кейдж
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Николас Кейдж

В то время как многие отказываются от свинины по вполне понятным причинам — будь то религиозные убеждения или забота о здоровье, — объяснение Кейджа звучит, мягко говоря, необычно.

В одном из своих интервью актёр признался, что его решение связано с тем, как именно свиньи совокупляются.

"Меня восхищают рыбы, птицы, киты, насекомые, рептилии. На самом деле я выбираю то, что я ем, в зависимости от того, как животные занимаются сексом. Я думаю, что рыбы полны достоинства в сексе. Как и птицы. Но не свиньи. Поэтому я ем рыбу и птицу", — приводит слова Кейджа The Voice.

Стоит отметить, что эксцентричность — это, пожалуй, одна из характерных черт актёра. В его послужном списке уже есть такие поступки, как приобретение черепа динозавра, заведение двуглавой змеи, покупка собственного склепа и даже брак, продлившийся всего четыре дня.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
