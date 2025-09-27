Экстравагантный Николас Кейдж: как сексуальная жизнь свиней повлияла на его рацион

Среди знаменитостей немало тех, кто удивляет своими гастрономическими предпочтениями, однако Николас Кейдж выделился даже на этом фоне, отказавшись всего лишь от одного продукта — свинины. Но причина этого решения поистине уникальна и не имеет аналогов.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Николас Кейдж

В то время как многие отказываются от свинины по вполне понятным причинам — будь то религиозные убеждения или забота о здоровье, — объяснение Кейджа звучит, мягко говоря, необычно.

В одном из своих интервью актёр признался, что его решение связано с тем, как именно свиньи совокупляются.

"Меня восхищают рыбы, птицы, киты, насекомые, рептилии. На самом деле я выбираю то, что я ем, в зависимости от того, как животные занимаются сексом. Я думаю, что рыбы полны достоинства в сексе. Как и птицы. Но не свиньи. Поэтому я ем рыбу и птицу", — приводит слова Кейджа The Voice.

Стоит отметить, что эксцентричность — это, пожалуй, одна из характерных черт актёра. В его послужном списке уже есть такие поступки, как приобретение черепа динозавра, заведение двуглавой змеи, покупка собственного склепа и даже брак, продлившийся всего четыре дня.