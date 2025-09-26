Талант семьи Кеосаянов: почему Саруханов считает Тиграна Кеосаяна достойным сыном гениального отца

Певец Игорь Саруханов назвал шедевром снятый режиссёром Тиграном Кеосаяном клип на его хит.
Тигран Кеосаян снял клип на одну из лучших песен Игоря Саруханова "Скрипка-лиса".
Музыкант поражён тем, как Кеосаян с точности воплотил в жизнь свой сценарий, передав эмоции и энергетику музыкального произведения.
"Тигран — это удивительный человек, многогранный. Не каждый день встретишь такой талант, все люди разные, но тут что-то особенное", — цитирует слова Саруханова RT.
Певец напомнил, что мастерство Тигран приобретал, находясь рядом с отцом, режиссёром фильмов "Неуловимые мстители" Эдмондом Кеосаяном. Он уверен, что Тигран перенял у отца талант, самоиронию и глубину идей.
