Талант семьи Кеосаянов: почему Саруханов считает Тиграна Кеосаяна достойным сыном гениального отца

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Игорь Саруханов назвал шедевром снятый режиссёром Тиграном Кеосаяном клип на его хит.

Фото: Телеграм-канал Тиграна Кеосаяна by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Режиссёр Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян снял клип на одну из лучших песен Игоря Саруханова "Скрипка-лиса".

Музыкант поражён тем, как Кеосаян с точности воплотил в жизнь свой сценарий, передав эмоции и энергетику музыкального произведения.

"Тигран — это удивительный человек, многогранный. Не каждый день встретишь такой талант, все люди разные, но тут что-то особенное", — цитирует слова Саруханова RT.

Певец напомнил, что мастерство Тигран приобретал, находясь рядом с отцом, режиссёром фильмов "Неуловимые мстители" Эдмондом Кеосаяном. Он уверен, что Тигран перенял у отца талант, самоиронию и глубину идей.

Ранее актриса Яна Поплавская рассказала, каким отцом был Тигран Кеосаян.