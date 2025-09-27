Любовь вопреки: как неожиданное знакомство с Маргаритой Симоньян перевернуло жизнь Тиграна Кеосаяна

Уход из жизни режиссёра Тиграна Кеосаяна стал тяжёлой утратой для его близких и поклонников. Его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян, провела с ним последние девять месяцев, не теряя надежды на его выздоровление после перенесённого инфаркта. Несмотря на трагический финал, их совместная жизнь была наполнена счастьем. Teleprogramma.org вспоминает историю их любви.
Судьбоносная встреча Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян произошла в непростой для обоих период. Тигран был женат на актрисе Алёне Хмельницкой, а Маргарита состояла в отношениях со своим коллегой Андреем Благодыренко. Однако образ смелой и талантливой Маргариты, возглавившей впоследствии один из ведущих мировых телеканалов, глубоко запал в душу режиссёра.
Однажды, услышав в эфире радиостанции несправедливую критику в адрес Маргариты, Тигран, испытывавший к ней искреннее уважение, решил поддержать её. Он написал ей в интернете, вспомнив её репортажи из Беслана и выразив своё восхищение как журналистом и "соплеменницей". Маргарита, поначалу не поверившая в такое обращение от известного режиссёра, с которым никогда не пересекалась, лишь мельком вспомнила его участие в кулинарном шоу.
Однако Тигран не забыл о Маргарите. Их первая встреча за обедом положила начало стремительному развитию отношений. Уже на третьем свидании Тигран признался, что чувствует себя так, будто они женаты уже семь лет, и предсказал, что оба уйдут от своих нынешних партнёров. Маргарита, поначалу посчитавшая его слова странными, вскоре убедилась в их правдивости.
Общие интересы, круг общения и совместные проекты сблизили их. Вскоре они осознали, что стали неразлучны, нуждаясь в ежедневном общении и чувствуя связь друг с другом даже на расстоянии. Маргарита вспоминала, что её размеренная жизнь с планами на будущее была перевёрнута "цунами по фамилии Кеосаян".
Отношения Тиграна и Маргариты не были безоблачными. Они неоднократно пытались расстаться, но каждый раз возвращались друг к другу. Первый раз они "навсегда" расстались на целые сутки, последний — на 20 минут, как рассказывала сама Симоньян.
В начале их романа Маргарита жила в скромном доме в 63 километрах от МКАД. Когда Тигран впервые приехал к ней, он был удивлён отсутствием штор, объяснённым финансовыми ограничениями. Этот факт поразил его, ведь он представлял руководителя крупного СМИ иначе. Именно в этот "домик без штор" Тигран и переехал жить к Маргарите.
Тигран Кеосаян оставил свой особняк в Барвихе бывшей жене Алёне Хмельницкой и их детям. После переезда к Маргарите он продолжал каждое утро заезжать к дочери, чтобы позавтракать с ней, прежде чем отправиться на работу. Этот ритуал он прекратил лишь после того, как в жизни Алёны появился новый мужчина.
История Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян — это пример того, как любовь может преодолеть любые преграды, даже если она зарождается в сложных обстоятельствах. Их отношения, полные страсти, взаимопонимания и поддержки, стали ярким свидетельством истинных чувств.
