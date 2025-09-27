Любовь вопреки: как неожиданное знакомство с Маргаритой Симоньян перевернуло жизнь Тиграна Кеосаяна

Уход из жизни режиссёра Тиграна Кеосаяна стал тяжёлой утратой для его близких и поклонников. Его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян, провела с ним последние девять месяцев, не теряя надежды на его выздоровление после перенесённого инфаркта. Несмотря на трагический финал, их совместная жизнь была наполнена счастьем. Teleprogramma.org вспоминает историю их любви.

Неожиданное знакомство и зарождение чувств

Судьбоносная встреча Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян произошла в непростой для обоих период. Тигран был женат на актрисе Алёне Хмельницкой, а Маргарита состояла в отношениях со своим коллегой Андреем Благодыренко. Однако образ смелой и талантливой Маргариты, возглавившей впоследствии один из ведущих мировых телеканалов, глубоко запал в душу режиссёра.

Однажды, услышав в эфире радиостанции несправедливую критику в адрес Маргариты, Тигран, испытывавший к ней искреннее уважение, решил поддержать её. Он написал ей в интернете, вспомнив её репортажи из Беслана и выразив своё восхищение как журналистом и "соплеменницей". Маргарита, поначалу не поверившая в такое обращение от известного режиссёра, с которым никогда не пересекалась, лишь мельком вспомнила его участие в кулинарном шоу.

От первого свидания до "цунами"

Однако Тигран не забыл о Маргарите. Их первая встреча за обедом положила начало стремительному развитию отношений. Уже на третьем свидании Тигран признался, что чувствует себя так, будто они женаты уже семь лет, и предсказал, что оба уйдут от своих нынешних партнёров. Маргарита, поначалу посчитавшая его слова странными, вскоре убедилась в их правдивости.

Общие интересы, круг общения и совместные проекты сблизили их. Вскоре они осознали, что стали неразлучны, нуждаясь в ежедневном общении и чувствуя связь друг с другом даже на расстоянии. Маргарита вспоминала, что её размеренная жизнь с планами на будущее была перевёрнута "цунами по фамилии Кеосаян".

Преодолевая трудности

Отношения Тиграна и Маргариты не были безоблачными. Они неоднократно пытались расстаться, но каждый раз возвращались друг к другу. Первый раз они "навсегда" расстались на целые сутки, последний — на 20 минут, как рассказывала сама Симоньян.

В начале их романа Маргарита жила в скромном доме в 63 километрах от МКАД. Когда Тигран впервые приехал к ней, он был удивлён отсутствием штор, объяснённым финансовыми ограничениями. Этот факт поразил его, ведь он представлял руководителя крупного СМИ иначе. Именно в этот "домик без штор" Тигран и переехал жить к Маргарите.

Новая жизнь и забота о семье

Тигран Кеосаян оставил свой особняк в Барвихе бывшей жене Алёне Хмельницкой и их детям. После переезда к Маргарите он продолжал каждое утро заезжать к дочери, чтобы позавтракать с ней, прежде чем отправиться на работу. Этот ритуал он прекратил лишь после того, как в жизни Алёны появился новый мужчина.

История Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян — это пример того, как любовь может преодолеть любые преграды, даже если она зарождается в сложных обстоятельствах. Их отношения, полные страсти, взаимопонимания и поддержки, стали ярким свидетельством истинных чувств.